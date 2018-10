Mediapro ficha al exsecretario de Estado para el Deporte Miguel Cardenal

Barcelona, 24 oct (EFE).- El grupo audiovisual Mediapro, que preside Jaume Roures, incorporará a partir de noviembre a su equipo de profesionales al exsecretario de Estado para el Deporte Miguel Cardenal.

Cardenal, que fue también presidente del Consejo Superior de Deportes en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, "aportará su experiencia y conocimientos para contribuir al desarrollo del área internacional del grupo", según ha informado hoy la productora catalana.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Miguel Cardenal lideró el Consejo Superior de Deportes en el período 2012-2016 y fue asimismo presidente del Consejo Rector de la Agencia Estatal Antidopaje.

En 2014, y a propuesta de las Federaciones Olímpicas Internacionales, fue el primer español designado miembro del ICAS (The International Council of Arbitration for Sport), y ha formado parte de diferentes grupos de trabajo de Federaciones Deportivas Internacionales.

El Grupo Mediapro, con sede en Barcelona y oficinas en 53 ciudades de 35 países, es la primera multinacional del sector audiovisual en Europa, con actividad en la producción de contenidos para todo tipo de formatos, la prestación de servicios audiovisuales en todo el mundo y la gestión de derechos deportivos.