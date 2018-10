Marc Vidal: "Estoy preparado para pelear contra un tanque"

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El púgil catalán Marc "La Guerra" Vidal, afronta con las máximas expectativas "y mejor preparado que nunca" la defensa del título continental del peso pluma ante el alicantino Kiko Martínez, pelea de revancha que tendrá lugar este sábado en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada (Madrid).

Vidal, de 30 años, residente en Castellbisbal (Barcelona), defenderá de nuevo el cinturón continental tras el nulo técnico ante "La Sensación" Martínez del pasado mes de mayo en Elche, cuando el árbitro paró el combate por una hemorragia en la ceja que sufrió el barcelonés en el tercer asalto por un cabezazo del rival.

"Estoy mejor preparado que en el combate anterior, estoy en buenas condiciones físicas y muy animado. He ganado en dureza, ya que cada día me he superado en los entrenamientos, pegando cada vez más fuerte al saco y con "sparrings" más duros. Ya sé lo que hay, conozco al rival y estoy preparado", señaló Vidal en una entrevista a EFE.

Vidal espera que el combate que ofrecerá Eurosport en directo y exclusiva, se desarrolle "bien, sin incidentes", ante un rival al que respeta y que tratará de ponerle "al límite".

La cadena anunció recientemente un acuerdo con las World Boxing Super Series con el que se asegura los derechos de emisión en exclusiva de estos combates en España hasta junio de 2019 con un total de 15 veladas.

"Kiko Martínez saldrá con todo, meterá presión y hará su pelea. Ante un rival como él hay que poner siempre los 5 sentidos, es un boxeador peligroso, que trata de sacar provecho de su fuerte pegada, pero yo estoy preparado para pelear contra un tanque", añadió.

"La Guerra" tratará de imponerse a "La Sensación" y quedarse con un título que le pueda abrir la opción de pelear contra los mejores púgiles del mundo, aunque Vidal prefiere ir paso a paso y vivir el momento.

"Lo que tenga que venir, vendrá, pero todos soñamos con llegar a lo más alto. Si gano este combate me acercaría a la posibilidad de acercarme a los mejores. Me veo capaz de ello, pero hay que ir despacio".

Con la presencia de las cámaras de Eurosport, Vidal espera que "la gente vaya al pabellón y apoye con su presencia, que es lo que permite que hagan estas veladas".

"El momento del boxeo español es bueno, hay boxeadores que apuntan alto y se anima la televisión. Queda trabajo, pero el momento es esperanzador", zanjó Vidal.