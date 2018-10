Malos tiempos para el activismo en Filipinas

Manila, 24 oct (EFE).- Defender el derecho a la tierra, las tradiciones indígenas o reclamar mejoras laborales para campesinos es una actividad de riesgo en Filipinas, catalogado como el segundo país más letal para activistas medioambientales tras Brasil.

Sólo el año pasado fueron asesinados en Filipinas 48 "activistas verdes" -un 71 % más que en 2016- y el país está conmocionado por la muerte a sangre fría este fin de semana de nueve campesinos en la isla de Negros, en el centro el país y donde se ubican las mayores plantaciones de caña de azúcar.

Las víctimas, con dos menores entre ellas, eran jornaleros vinculados al izquierdista Sindicato Nacional de Trabajadores del Azúcar, que acamparon en parte de los terrenos de una hacienda de la localidad de Sagay para reclamar una reforma agraria y una redistribución más justa de la tierra.

Una cuarentena de hombres armados irrumpieron a tiros por la noche y luego quemaron los cuerpos, aunque las autoridades aún no han determinado quién está detrás del crimen.

"La violencia agraria es frecuente en Filipinas, que sigue lidiando con la carencia de tierras a la que se ha atribuido la pobreza masiva, que a su vez ha alimentado una insurgencia comunista de medio siglo", denunció esta semana el representante de Human Rights Watch en Filipinas, Carlos Conde.

Desde la organización han solicitado a la comunidad internacional que no sólo se fije en las "ejecuciones extrajudiciales" de la guerra antidrogas, sino también en la creciente violencia agraria.

La Policía baraja como autores de la matanza de Sagay a los terratenientes afectados por esa "ocupación de tierras", pero también ha apuntado sin aportar pruebas contundentes a la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), como una estrategia para desacreditar al gobierno de Rodrigo Duterte.

También ha sido acusada de "vínculos rojos", e incluso su nombre figura en la lista de 600 "terroristas comunistas" que publicó en febrero el Departamento de Justicia, Joan Carding, una de las mayores defensoras de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas en la región de Cordillera, al norte de Filipinas.

Después de dos décadas dedicada a esa labor y encabezar en dos ocasiones el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, Carding recibió en septiembre el galardón ambiental Campeones de la Tierra que concede la ONU.

"He dedicado mi vida a promover los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Me sorprendió saber que me habían calificado de terrorista por ello", indicó en Nueva York al recoger el premio Carding, quien no ha regresado a su país natal desde que fue incluida en la lista negra.

En su informe anual publicado en julio, Global Witness situó Filipinas como el país de Asia más peligroso para ser activista -y escaló a la segunda posición en el ranking mundial-, donde más de la mitad de esos asesinatos fueron cometidos por militares o policías.

Con 48 activistas asesinados en 2017 y 24 en la primera mitad de 2018, esta organización con sede en Londres asegura que la situación se ha agravado dramáticamente desde que el polémico Rodrigo Duterte asumió la presidencia el 30 de junio de 2016.

"El telón de fondo es un presidente que desprecia los derechos humanos, la militarización de las comunidades, los múltiples grupos armados y el fracaso de los organismos gubernamentales para proteger a los activistas en riesgo", indicó el informe.

Desde el inicio del mandato de Duterte, 157 campesinos han sido asesinados, de los que 96 pertenecían a organizaciones o sindicatos agrarios, aseguró a Efe Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan, una red filipina de organizaciones sociales.

El panorama para el resto de activistas políticos y defensores de los derechos humanos es igualmente desalentador, ya que en los dos primeros años de la presidencia del polémico Duterte, al menos 169 activistas han sido asesinados y 179 están en prisión por motivos políticos con "cargos fabricados", según Karapatan.

"Con Duterte los defensores de los derechos somos automáticamente etiquetados como enemigos del Estado, terroristas o comunistas, para justificar el acoso", lamentó Palabay.

Además, unos 360 activistas han sido detenidos ilegalmente en alguna ocasión y se han registrado más de 67.300 casos de amenazas, acoso e intimidación en medio de un "clima de total impunidad y políticas cada vez más represivas".

Desde Karapatan han llevado al Congreso una propuesta de ley para proteger a los activistas de derechos humanos, cuya tramitación sigue pendiente ya que el asunto "no está en la lista de prioridades de los legisladores", criticó Palabay.