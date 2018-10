Machín: "Si pensamos que con el escudo vamos a ganar, estamos equivocados"

Sevilla, 24 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, dijo en vísperas del partido de la Liga Europa ante el Akhisarspor turco que "el objetivo es alargar la dinámica" que lleva su equipo, pero avisó de que si piensan que van a ganar "con la camiseta, el escudo o la teórica superioridad", están "equivocados".

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, tras dirigir un entrenamiento en el escenario del choque del jueves, Machín dijo que el Akhisar "es un rival no muy conocido, pero a nadie le regalan estar en la fase de grupos de una competición europea" pese a llevar dos derrotas y "muy mala racha en su liga, en la que va último".

"En el momento en que pensemos que con la camiseta o el escudo vamos a ganar, le estamos dando ventaja al rival. En su liga sólo ha ganado un partido, pero fue ante el líder (Galatasaray)", recalcó.

El soriano insistió en que deben tomarse el partido "con la mayor profesionalidad, intentar acertar y que el público valore que es una competición europea y no pensar que se va a ganar con gorra, porque eso no pasa en ningún lado", y señaló que necesitan vencer "para seguir con opciones en Europa y es lo que" tienen "en la cabeza".

Machín anunció que variará el once para "oxigenar" al equipo y también porque "hay gente que se lo está ganando y tiene que tener su oportunidad", pero no será "un cambio radical" para evitar que, si las cosas no salieran bien, "se carguen las tintas" sobre ellos.

También se congratuló por volver a contar con jugadores que estaban lesionados como el argentino Gabriel Mercado, que el sábado reapareció en el Camp Nou, y Sergio Escudero o el galo Ibrahim Amadou, que "siguen su proceso", y confió en que el francés galo Maxime Gonalons se reincorpore la próxima semana al grupo.

Explicó que las molestias del central danés Simon Kjaer parece que no es "nada grave" y desveló que el defensa galo Joris Gnagnon sufrió el martes "un golpe y hoy ha tenido algunas molestias", por lo que es duda.

Para el técnico sevillista, la recuperación de lesionados va a "hacer más fuerte y competitivo" al equipo y le dará "más posibilidades", aunque dijo que "es complicado igualar lo que se está haciendo hasta ahora en cuanto a números y sensaciones".

Sobre si sueña con jugar la Liga de Campeones, Machín subrayó que su reto siempre es trabajar y "mejorar" día a día, "en los entrenamientos, en el partido de mañana, luego en el siguiente, y a partir de ahí lo que tenga llegar, llegará", y recordó que la Liga Europa "es, por excelencia, la competición europea del Sevilla".

Preguntado por si prefiere entrar en Champions o ganar un título, dijo que se quedaría "con un título, porque siempre quedan para la historia, y si es con una buena clasificación liguera, mucho mejor".

Resaltó, además, la capacidad y calidad de jugadores que aún no han mostrado lo mejor en el Sevilla como los delanteros Luis Muriel y Quincy Promes, y consideró que al colombiano "hay que darle confianza y proporcionarle un entorno en el que pueda rendir mejor, pero al final el que tiene la última palabra es él".

"Estoy viendo que quiere y se está comprometiendo. En el Camp Nou jugó unos minutos y en poco tiempo demostró que tiene capacidad, no sólo por gol, y ése es el camino", aseveró Machín, que indicó sobre el holandés que se ha adaptado bien y, aunque "aún no se ha visto al Promes" que ficharon, espera que "vaya demostrando lo buen jugador que es" y que tiene "condiciones para brillar en el Sevilla".