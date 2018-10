PP insiste en dimisión de Delgado, que le reprocha dar pábulo a chantajistas

Madrid, 24 oct (EFE).- El PP ha vuelto a exigir en el pleno del Congreso la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a quien ha acusado de no tener "vergüenza" y haber perdido la dignidad y la credibilidad, pero ella ha garantizado que seguirá trabajando y ha reprochado de nuevo a los populares que den pábulo a "chantajistas".

El hemiciclo ha vuelto a ser escenario del enfrentamiento que mantienen los populares con Delgado desde la difusión de unos audios grabados en una comida que la ahora ministra compartió en 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace casi un año como presunto integrante de las denominadas "cloacas del Estado".

"Lo que es una contradicción es ir por la vida dando carné de patriota y a la primera de cambio dar pábulo a quienes chantajean al Estado, a cuyo empoderamiento, a estos chantajistas, el gobierno de Rajoy contribuyó", ha denunciado Delgado.

El diputado del PP Rafael Merino le había instado a explicar la "contradicción" en sus declaraciones, ya que habló de "repugnancia" ante el uso de tarjetas de Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (FAFFE) en prostíbulos, pero respondió presuntamente con un "éxito garantizado" cuando Villarejo comentó el montaje de una red de prostitutas para conseguir información de políticos y personalidades.

Delgado ha considerado que la pregunta no era "digna" de la Cámara, pero Merino le ha recordado que lo que es indigno es el dinero público de los andaluces gastado en prostíbulos, la "trama de corrupción" del PSOE en Andalucía y que nadie haya pedido perdón a los ciudadanos de esa comunidad.

La ministra ha rechazado "entrar en ese juego, porque la Cámara no lo merece" y ha garantizado que su intención es seguir trabajando para intentar arreglar el "desastre" que dejaron los populares en el Ministerio de Justicia.

"En el cargo me sostiene la decisión del presidente del gobierno y además mi determinación es seguir trabajando por los ciudadanos", ha recalcado Delgado ante la petición de dimisión que le ha formulado directamente en el pleno la diputada María Jesús Bonilla, "por dignidad", "por vergüenza" y "por España".

Para Bonilla, desde julio Delgado ha protagonizado "hechos intolerables y graves" y "ha mentido de manera reiterada", demostrando que no ha estado a la altura ni ha cumplido con su obligación ni como ciudadana, ni como fiscal ni como ministra.

La diputada del PP ha acusado a la ministra de no tener "valentía ni gallardía" para decir la verdad ante los diputados, de no asumir responsabilidades y de no tener vergüenza, críticas tras las que Delgado ha considerado que Bonilla había "perdido los papeles".

A su juicio, como ocurrió cuando perdió el poder en 2004, ante la falta de argumentos el PP se dedica a "trivializar la política", "tirar de brocha gorda", buscar debates falsos y tratar de erosionar al Gobierno con argumentos vacíos de contenido,

"El debate político debe servir para construir el futuro de un país y no para degradar la calidad de la democracia", ha señalado Delgado antes de invitar al PP a hablar de políticas concretas y proyectos en marcha.