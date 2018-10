Iglesias exige a Sánchez que rompa con A.Saudí y asuma el coste del contrato

Madrid, 24 oct (EFECOM).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que revoque los contratos con Arabia Saudí, que busque un comprador alternativo para las fragatas y asegure la carga de trabajo en los astilleros de Cádiz, o si no lo encuentra, que el Ejecutivo asuma el coste.

"Sólo hay una respuesta, un monosílabo, ¡hay que dejar de vender armas ya!", ha dicho Iglesias en el Pleno del Congreso después de que Sánchez haya justificado la venta de armas a Arabia Saudí en la defensa del trabajo de sectores estratégicos en España en zonas azotadas por el desempleo, como Cádiz.

El secretario general de Podemos ha asegurado que el respeto de los derechos humanos y la ley española e internacional obligan a España a dejar de vender armas a Arabia Saudí, y ha emplazado al Gobierno a rectificar y a apostar por una política industrial seria en los astilleros de Cádiz sin incumplir la legislación.

Y no comparte que haya que elegir entre empleo y derechos humanos: "En el fondo está de acuerdo conmigo en que no debemos vender armas a Arabia Saudí y hay que revocar los contratos, pero está recibiendo enormes presiones. No haga como el PP y rectifique", le ha pedido a Sánchez.

"Algunos dicen que si tiene que pagar alguien, paguen los gaditanos. Nosotros decimos que si hay que pagar factura, la pagamos todos", ha enfatizado al pedir a Sánchez que apueste por el sector industrial en los astilleros sin incumplir la normativa internacional que prohíbe vender armamento a países que violan los derechos humanos en conflictos bélicos, como Arabia Saudí en Yemen.