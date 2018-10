Iberdrola dice que inversión en nuclear e hidroeléctrica no está amortizada

Madrid, 24 oct (EFE).- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha dicho hoy que los que acusan a las eléctricas de estar sobrerretribuidas por su generación hidroeléctrica y nuclear no manejan "información correcta" porque esas instalaciones no son suficientemente rentables y no están amortizadas.

Sánchez Galán, durante la conferencia de analistas en que ha presentado los resultados de los nueve primeros meses del año, contestaba así al ser preguntado por medidas para limitar esa sobrerretribución que Podemos ha conseguido que el PSOE incluya en el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado.

La intención es limitar los denominados "beneficios caídos del cielo" o "windfall profits", aquellos que obtienen las compañías por su generación hidráulica o nuclear, que, a pesar de ser fuentes que producen más barato cobran el mismo precio que las tecnologías más caras en el mercado mayorista, a lo que se une, según Podemos, que son unas inversiones que están amortizadas.

Sánchez Galán, que ha querido contestar a esta pregunta en castellano y no en inglés como el resto, ha animado a los que denuncian esa sobrerretribución de las eléctricas que miren, por ejemplo, los balances y cuentas de resultados de su compañía.

Ha afirmado que no es verdad que los activos estén amortizados y ha señalado que en 2017 el valor de las hidroeléctricas españolas de Iberdrola en su balance era como de 4.800 millones de euros y el de las nucleares como de 3.000 ó 3.200 millones.

El presidente de Iberdrola ha indicado que aparecen esos valores porque la normativa legal contable obliga a amortizar la obra civil de las centrales hidroeléctricas en el periodo de la concesión hidráulica y ha añadido que, teniendo en cuenta que las concesiones todavía tienen de media una vida de 35 años, la empresa tiene aún 35 años para amortizar la obra civil.

Además, ha señalado que los equipos de nucleares e hidroeléctricas se amortizan de acuerdo a lo considerado como vida útil y, por tanto, se van sustituyendo una vez que vence su vida útil.

Ha explicado que dentro de estos equipos los hay que duran 40 años y otros, sobre todo los electrónicos, que se amortizan en un periodo mucho más corto.

Sánchez Galán ha indicado que desde que él está en la compañía, el año 2001, Iberdrola ha invertido en hidroeléctrica unos 1.800 millones de euros en sustitución de equipos que se iban depreciando y en el caso de la nuclear en torno a 2.000 millones.

Respecto a los resultados, ha indicado que las nucleares de Iberdrola desde que se impusieron altas tasas impositivas en 2013 vienen pagando entre 700 y 800 millones de euros de impuestos adicionales que no tenían antes, lo que ha hecho que entraran en pérdidas.

Según Sánchez Galán, el negocio nuclear de Iberdrola perdió el año pasado algo más de 100 millones y el anterior más de 200 millones, y las hidroeléctricas tuvieron también un resultado negativo al ser un año particularmente seco.

Respecto a la consulta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre si la compañía va a revisar el valor contable de sus plantas, Sánchez Galán ha dicho que acaban de recibir esa carta, que considera una consecuencia de cómo se han depreciado en general los activos nucleares.

Ha afirmado que Iberdrola está siguiendo las normas contables y utiliza el criterio de la vida útil de las plantas, 40 años en las nucleares y en torno a esa edad en el resto de equipos, unos criterios que si tiene que ampliarlos, los ampliará, pero en principio son 40 años, si no se hace ninguna inversión adicional.

Respecto a los cambios en la remuneración de las actividades reguladas, Sánchez Galán considera positiva la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de utilizar la metodología WACC (coste medio ponderado de capital) y ha añadido que ahora su compañía está debatiendo las cifras para calcular ese coste y lanzar su propuesta.