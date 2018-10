Gobierno insta a seguir la vía Nanclares, por la que saldrá un nuevo recluso

Bilbao, 24 oct (EFE).- El delegado del gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha recordado hoy a la izquierda abertzale y a los presos de ETA que la "vía clara para la reinserción" está abierta, la llamada "vía Nanclares", a través de la cual próximamente logrará la semilibertad el recluso etarra Aitor Bores.

En una rueda de prensa en Bilbao sobre cuestiones laborales, Loza ha respondido a una pregunta sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha dado la razón a la justicia española por no rebajar de sus condenas el tiempo que tres presos etarras estuvieron en cárceles francesas.

Loza ha defendido la "legitimidad" del Tribunal de Estrasburgo, ante las críticas que le ha realizado la izquierda abertzale por esta sentencia: "No puede ser que con la sentencia de la doctrina Parot -que condenó a España- me guste el tribunal y cuando no me gusta, se diga que el Tribunal casi prevarica y va en contra de los derechos humanos. Me parece inadmisible calificar a un tribunal en función de que me dé o no la razón".

Las sentencias -ha subrayado el delegado-, "están para acatarlas y cumplirlas, y en su caso, recurrirlas; ahora las personas y grupos que llevaron el tema a Estrasburgo podrán recurrirla".

Loza ha recordado a la izquierda abertzale y a los presos de ETA que la vía clara para la reinserción ya está establecida, la llamada vía Nanclares, a la que se acogen etarras arrepentidos que han evidenciado su desvinculación de la banda y que se encuentran en la fase final del cumplimiento de sus condenas.

Esta vía permitió la semilibertad la semana pasada de Ibon Etxezarreta, y ahora se está a la espera del pase a tercer grado de Aitor Bores con la posibilidad de una libertad condicional, ha anunciado el delegado.

Aitor Bores Gutiérrez fue condenado a 73 años de cárcel por cinco delitos de terrorismo en relación con la colocación de dos artefactos explosivos en la residencia militar de Araca (Vitoria) en 1997, entre otros delitos.

"Se ha hecho un recorrido y todas las personas que en su momento se acogieron a esta vía están hoy, cumpliendo la condena, en regímenes de semilibertad. Ese camino ya existe, lo que hace falta es que los presos lo recorran. Al gobierno le alegraría profundamente que ese camino se recorriera, y el compromiso del ministro Marlaska es trabajar en esta dirección acelerando en la medida de lo posible acercamientos y pasos a segundo grado, pero subrayando también que el camino para los beneficios penitenciarios es la autocrítica", ha señalado .

Loza ha subrayado su "mensaje a la izquierda abertzale, nítido y rotundo, y es que si ese mundo hiciera autocrítica ayudaría extraordinariamente a los presos a recorrerlo -el camino de la reinserción- y facilitaría que los beneficios penitenciarios llegaran cuanto antes. El camino ya existe, lo que hace falta es recorrerlo".