Francia sancionará a Arabia Saudí si se demuestra su responsabilidad

París, 24 oct (EFE).- Francia no tomará medidas contra Arabia Saudí hasta que no se aclaren los hechos sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi pero adoptará sanciones en el caso de que se demuestre la responsabilidad de Riad en el asesinato, que no se limitarían a las exportaciones de armas.

Este es el mensaje ofrecido hoy por el portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, quien al término del Consejo de Ministros consideró ante la prensa que la "gravedad" de lo ocurrido con Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul, es "real" e "inmensa".

En cualquier caso, Griveaux insistió en que sólo se pronunciarán cuando los hechos estén absolutamente claros y los servicios secretos franceses tengan la confirmación.

"Mientras que eso no se establezca perfectamente y mientras esos hechos no estén corroborados por nuestros servicios de información, contendremos nuestra decisión", dijo.

Pero añadió que una "vez que se aclaren las cosas y que lo corroboren nuestros servicios, en la hipótesis de que se demuestre la responsabilidad de Arabia Saudí, entonces sacaremos las consecuencias y adoptaremos sanciones, pero no sólo sobre las armas".

El portavoz repitió que en ese caso "tomaremos las sanciones adecuadas contra las autoridades saudíes".

El presidente francés, Emmanuel Macron, se negó ayer a reaccionar al anuncio de la canciller alemana, Angela Merkel, de suspender las exportaciones de armas a Arabia Saudí, durante la visita que hizo a la feria Euronaval de material naval militar que se celebra esta semana a las afueras de París.

Preguntado sobre si iba a hacer lo mismo que Merkel, Macron respondió que no iba a entrar en esa cuestión en ese momento porque no era ése el tema del que se estaba ocupando durante la visita y reprochó a los periodistas que le plantearan ahí esa pregunta.

"No tiene nada que ver con el tema que estamos tratando aquí. Nada. Así que no responderé", replicó.

Arabia Saudí es uno de los principales mercados de exportación de armas francesas.

Según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el 61% de las importaciones saudíes de armas procedieron de Estados Unidos, el 23 % de Reino Unido y, el 3,6 %, de Francia, con España en cuarto lugar con el 2,4 %.