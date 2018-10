Empresarios y sindicatos piden que Italia salga del aislamiento y rectifique

Roma, 24 oct (EFECOM).- Empresarios, sindicatos y economistas pidieron hoy al Gobierno italiano que rectifique su borrador de presupuestos para 2019 y salga del aislamiento en el que se encuentra, después de que la Comisión Europea (CE) pidiera el martes un nuevo plan.

"No podemos permitirnos tres semanas de incertidumbre más, no solo nos preocupan los mercados sino que haya un riesgo de contagio de la economía real", dijo hoy la presidenta nacional de la asociación de empresarios italiana Confesercenti, Patrizia De Luise.

De Luise consideró que el Gobierno, formado por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga, debe "recuperar la confianza con una respuesta clara y convincente a la Comisión" y con un nuevo documento presupuestario para 2019 que no incumpla las normativas comunitarias.

"Es el momento de disipar las incertidumbres. Italia debe defender su posición en la Unión Europea (UE), pero lo debe hacer en un clima de colaboración con la CE", argumentó.

La CE rechazó el martes el borrador presupuestario que Italia presentó en Bruselas en una decisión sin precedentes, después de confirmar que el Gobierno de Roma no tiene intención de cambiar sus cuentas, que prevén un déficit del 2,4 % del producto interior bruto (PIB) e incumplen las normas comunitarias.

Ahora, el Ejecutivo italiano, que preside el jurista Giuseppe Conte, tiene tres semanas de plazo para responder y enviar un nuevo plan presupuestario.

La secretaria general del sindicato Cgil, Susanna Camusso, subrayó que es necesario que el Gobierno italiano se deje de "pruebas musculares" y favorezca "un diálogo que le permita construir alianzas en la UE".

En la misma línea se mostró la secretaria confederal de este sindicato, Gianna Fracassi, que advirtió de que "Italia se encuentra ahora en una posición difícil con las instituciones europeas" y que lo que debe es fomentar "un diálogo positivo y que genere alianzas".

Para el secretario general del sindicato UIL, Carmelo Barbagallo, es cierto que "las reglas europeas" en materia fiscal "se deben cambiar", pero estimó que debe hacerse con diálogo y no con enfrentamientos.

Italia ha elaborado unos objetivos para 2019 que prevén un déficit del 2,4 % del PIB, una deuda del 130 % del PIB y un crecimiento del 1,5 %.

El M5S y la Liga consideran que ampliando el gasto público lograrán poner en marcha políticas que fomentarán el crecimiento y la inversión, pero su estrategia no termina de convencer a la Comisión, que considera que las estimaciones de crecimiento son demasiado optimistas.

El profesor de Economía de la Universidad de Bolonia Umberto Cherubini criticó en declaraciones a EFE que los presupuestos italianos se basen sobre todo en que el déficit y la deuda se reducirán a medio plazo gracias a un incremento del crecimiento.

Pero si este crecimiento no es el esperado, prosigue, se corre el riesgo de superar estos límites fijados.

"El Gobierno italiano dice que mantendrá sus objetivos y que si estos no se cumplen realizará un ajuste y tomará medidas. Pero esto no es algo que se pueda resolver de un día para otro. No es una fiebre pasajera que con una aspirina se cura, hay que determinar una estrategia que aquí no está bien definida", comentó.

Cherubini consideró que Italia quedará "aislada si no respeta las normas europeas" y lamentó que frases como la de "los italianos primero" que defiende el actual Gobierno perjudiquen el proyecto de integración europeo.

"Existen unas reglas de ajuste fiscal que tienen su razón de ser y que hay que cumplirlas. El Gobierno italiano no le queda más remedio que cambiar sus presupuestos", opinó.

Sin embargo, el profesor de la Universidad de Bolonia vaticinó que Italia no cambiará su plan o será de forma ligera, porque de esta manera Cinco Estrellas y la Liga podrán "reafirmar sus posiciones populistas y justificar que intentaron dialogar pero fue la UE la que no quiso hacerlo".

"Sacarán rentabilidad de esta situación de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo", zanjó.