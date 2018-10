Eduardo Bautista: "Es incompatible dirigir la SGAE y estar condenado"

Madrid, 24 oct (EFE).- Eduardo Bautista, candidato a presidir la SGAE e investigado en el caso SAGA por apropiación indebida, ha dicho hoy que es "incompatible" dirigir la entidad de gestión de autores y "estar condenado".

Ha añadido, además, que si el sistema judicial "acelera" la fecha para la vista oral del juicio, "abandonará" sus "responsabilidades.

El cantante canario ha ofrecido una rueda de prensa en la sede madrileña de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que está en plena campaña electoral para elegir a los miembros de la nueva junta directiva de la entidad de gestión, una votación que se celebrará el viernes próximo.

Bautista también ha reconocido que pensar que va a ser presidente de la SGAE es "ir demasiado deprisa".

"Soy un candidato que tiene la suerte de despertar cierto interés", ha manifestado Bautista, quien presidió la SGAE de 1981 a 2011, año en el que fue detenido por la Guardia Civil en el Palacio de Longoria en el marco de la Operación Saga, donde está acusado de apropiación indebida, delito por el que el fiscal pide una condena de siete años.

Bautista ha agregado que se presenta a estas elecciones no por elección propia, sino tras recibir la petición de "más de un centenar" de autores que le han pedido ayuda para sacar a la entidad de gestión del "momento duro" que vive.

Y lo hará, según ha confirmado, en "un año": "No hace falta refundar una organización cuando tiene más de 100 años, lo que hace falta es analizar qué aspectos son más débiles y actuar sobre ellos".

"No es una gesta lo que me propongo con mis propuestas, es volver a poner en valor unos activos y unas capacidades que, si no todas, si el 95% están en la organización", ha puntualizado pese a reconocer que no viene con una "varita mágica".

Entre las propuestas contenidas en su programa electoral está la de "crear un equipo profesional e independiente" y "volver a repensar que la SGAE es una empresa".

"La SGAE -ha reflexionado- es una entidad desconocida y seguramente uno de los problemas que hemos tenido, y ahí entono el mea culpa, es que nuestra política de comunicación y explicación no ha sido lo suficientemente robusta, contundente y didáctica para que se la conozca".

Bautista también ha lamentado durante su comparecencia que se hayan retirado 15 candidaturas de autores -entre los que están Álvaro Urquijo o Kiko Veneno- por considerar ilegales estas elecciones al no haberse permitido el voto electrónico.

"Es una pena y lo digo desde mi punto de vista personal porque varios de ellos son amigos apreciados y me hubiera gustado que hubieran estado sentados en esta mesa porque representan una sensibilidad y en esta casa siempre han convivido las distintas sensibilidades y disciplinas", ha afirmado.