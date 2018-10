Defensa de "El Chapo" insiste en aplazamiento del juicio para que sea "justo"

(Corrige plazo en 6º párrafo)

Nueva York, 24 oct (EFE).- La defensa legal del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán insistió hoy en el aplazamiento del inicio del juicio en su contra, previsto para el 5 de noviembre, hasta principios de 2019 con el objeto de revisar "adecuadamente" nueva información del caso y "darle una oportunidad justa".

Uno de sus abogados, Eduardo Balarezo, remitió una declaración a Efe donde afirma que quieren a su cliente en la corte "más pronto que tarde", pero les preocupa su "capacidad para defenderlo" dado el "corto periodo" que tienen para "revisar cantidades masivas de información" que les ha "vertido" recientemente la fiscalía.

El equipo legal de "El Chapo" interpuso este martes una nueva moción ante el tribunal para el Distrito este de Nueva York donde da cuenta de la amplitud de la investigación, de unas 330.000 páginas y que abarca un periodo de 30 años, hasta 2015, así como a varios países, cientos de personas y numerosas fuerzas del orden.

"Pocas veces ha sido juzgado un asunto criminal de esta magnitud, mucho menos con unas 14.000 páginas de información esencial de boca de cooperantes que previamente no han sido identificados, llegando muy tarde en el proceso" y a los que se añadirán tres más, cuyo nombre tampoco se conoce.

En ese sentido, desgrana que el 5 de octubre las autoridades elaboraron materiales procedentes de 13 testigos que no habían sido identificados antes, especificando que hasta ahora el Gobierno ha identificado al menos a 132 testigos que prevé llamar para el juicio.

Esos nuevos materiales -1.061 archivos individuales y las 14.000 páginas mencionadas- no se imprimieron en papel hasta el 22 de octubre, casi dos semanas después, y las autoridades estiman elaborar más documentos, no cuantificados, en base a declaraciones de otros tres cooperantes desconocidos.

"La defensa ahora sabe que al menos 16 cooperantes testificarán contra el señor Guzmán y lo conectarán a varias transacciones de narcóticos, actos violentos y otros crímenes", afirman los letrados, quienes añaden que "simplemente es imposible" cumplir con sus obligaciones dada la gran cantidad de información y el poco tiempo.

En el documento judicial, que informa de las pocas horas de que disponen al día para revisar la información con "El Chapo", los abogados denuncian que el idioma principal es el inglés y además el tipo de documento en formato PDF utilizado "imposibilita usar un software de traducción".

Por eso, piden que se aplace el juicio hasta principios de 2019 o que el tribunal otorgue "al menos un día entero" después de que testifiquen las partes para que intenten "asimilar de manera efectiva los voluminosos materiales" y preparar su análisis cruzado.

Como alternativa, proponen que se les otorguen al menos dos semanas tras la selección de un jurado y que el Gobierno divulgue el orden previsto de los testigos, así como la identidad de aquellos a los que no vaya a llamar para que la defensa "no pierda tiempo" preparándose si no aparecen en la corte.

En varias ocasiones, los abogados han intentado aplazar el juicio, pero en su última apelación el juez se mantuvo firme en la fecha del 5 de noviembre.

A Guzmán, a quien inicialmente se le presentaron 17 cargos en un proceso que se prevé que dure tres meses, se le mantiene en solitario bajo extremas medidas de seguridad en una cárcel federal en Manhattan.

Hace unos días la fiscalía pidió desestimar varios cargos de narcotráfico contra "El Chapo" con el objetivo de acortar el proceso, si bien se enfrentará igualmente a la cadena perpetua.