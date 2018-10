La Crida Nacional per la República planea celebrar su congreso en enero

Barcelona, 24 oct (EFE).- La Crida Nacional per la República, la nueva organización independentista que promueven Jordi Sànchez, Carles Puigdemont y Quim Torra, planea celebrar su congreso constituyente entre mediados y finales de enero, según han informado a Efe diversas fuentes conocedoras de la iniciativa.

Este sábado 27 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la declaración unilateral de independencia en el Parlament, la Crida celebrará su convención fundacional en el pabellón Nou Congost de Manresa (Barcelona), cerca de la cárcel de Lledoners donde permanecen en prisión preventiva dirigentes soberanistas, como Jordi Sànchez, llamado a jugar un papel relevante en este movimiento.

El acto, que tendrá lugar por la tarde, servirá para presentar las ponencias política -impulsada por el propio Sànchez- y organizativa -coordinada por Gemma Geis- y para dar inicio a un proceso de participación presencial y telemática para debatir los documentos y presentar enmiendas.

Inicialmente estaba previsto que este proceso culminara a principios de diciembre en un congreso constituyente, donde se debatirán y votarán las enmiendas y se elegirá la nueva dirección.

Sin embargo, Puigdemont y Sànchez han pedido ampliar el periodo para desarrollar los debates previos al congreso, de manera que el cónclave, según las fuentes consultadas, se prevé ahora para mediados del mes de enero, si bien la fecha definitiva sigue sujeta al contexto político.

El calendario de los próximos meses sigue envuelto en un buen número de incertidumbres políticas y, de hecho, la celebración del congreso constituyente de la Crida puede coincidir con los primeros compases del juicio por la causa del 1-O en el Tribunal Supremo.

Fuentes soberanistas señalan que entre los escenarios que barajan cobra fuerza la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no puede aprobar los Presupuestos Generales del Estado, adelante las elecciones generales a principios del año que viene, antes de las municipales y europeas de mayo.

El primer congreso de la Crida, a falta de concretarse la fecha, será otro de los elementos que marcará este inicio de 2019.

Sus impulsores ya han iniciado los trámites para inscribir la Crida en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Precisamente su condición de nuevo partido está levantando recelos en las filas del PDeCAT, formación heredera de Convergència que preside David Bonvehí, que no se ha inscrito como fundador de la Crida y que espera que este nuevo movimiento se erija en "paraguas" que pueda aglutinar a diferentes organizaciones soberanistas.

Los promotores de la Crida, no obstante, ya anunciaron que el hecho de que se constituyan en partido no debe impedir que en él participen personas vinculadas a otras fuerzas independentistas, ya que su intención no es funcionar como un partido clásico, sino como un instrumento político para sumar fuerzas por la "república", con el compromiso de disolverse una vez se consiga este objetivo.

Una vez la Crida ponga este sábado sus cartas sobre la mesa, el PDeCAT prevé convocar una comisión delegada -con los presos Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, el exconseller Lluís Puig, en Bélgica, el propio Bonvehí y la vicepresidenta demócrata, Míriam Nogueras- creada para analizar su encaje en ella,

La Crida, para la que se perfila un doble liderazgo de Jordi Sànchez -que ya pilota la ponencia política desde la cárcel- y Puigdemont -a quien sus correligionarios siguen considerando como el president "legítimo" y que seguirá apadrinando el nuevo movimiento desde una posición más simbólica-, contará con un órgano de gobierno más operativo en el que estarán representadas las diferentes sensibilidades que se adhieran, aunque sin establecer cuotas.