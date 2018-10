Cataluña recuperará prácticamente toda la normativa de emergencia de vivienda

Barcelona, 24 oct (EFECOM).- El Gobierno y la Generalitat han cerrado un acuerdo para recuperar prácticamente todos los artículos de las leyes de medidas urgentes para afrontar la emergencia en la vivienda, actualmente suspendidas por el Tribunal Constitucional.

El consejero deTerritorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha destacado en el Parlamento catalán: "Como Govern de la Generalitat no hemos renunciado a nada, no hemos tocado ni una coma de las leyes. No es un tema de soberanía, es un tema de justicia social".

La ley 4/2016 es un simple ajuste de la ley 24/2015 -surgida a partir de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)- que la Generalitat impulsó después de que la primera norma quedara en suspenso por el recurso que presentó el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por ahora, el Gobierno mantendrá los recursos contra los artículos 1 y 2 de la ley 24/2015, así como contra la disposición transitoria primera, que hacen referencia a subrogaciones de hipotecas y daciones en pago porque considera que vulneran competencias del Estado.

Lo que sí que se ha resuelto han sido las discrepancias que existían sobre la expropiación de viviendas a entidades financieras y grandes tenedores en pleno procedimiento de desahucio, una medida que el TC ha declarado inconstitucional en siete ocasiones.

El acuerdo formal lo tomará en las "próximas semanas" la subcomisión bilateral, después se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), y finalmente se elevará al Consejo de Ministros, que aprobará el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad.