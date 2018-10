Babin pide "más unión" entre afición, jugadores y cuerpo técnico

Gijón, 24 oct (EFE).- El central del Sporting Jean-Sylvain Babin pidió este miércoles "más unión entre los aficionados, equipo y cuerpo técnico" tras recibir el trofeo que le designa como el mejor jugador del mes de septiembre, en el que los rojiblancos no ofrecieron la imagen que esperan sus aficionados.

"Este trofeo me da fuerza para seguir en esta línea de trabajo", manifestó Babin, que espera poder lograr la victoria ante el Córdoba "para hacer bueno el punto logrado en Cádiz" en un partido que considera "muy importante para no estar lejos del play off".

Babin reiteró la necesidad de la unidad entre afición y equipo porque "juntos seremos más fuertes" y reconoció que no están donde deberías aunque el central considera que "hay tiempo para todo y entre todos salir de esta situación".

"Tal vez tenemos un problema de falta de gol", señaló Babín, quien a pesar de que el delantero Djurdjevic aún no ha marcado, aseguró que "todo el equipo está con él y seguro que pronto hará un gol".

Babin abogó por ayudarle porque el serbio puede estar acusando la ansiedad de no haber marcado todavía.

Ante la falta de gol, Babin propone "jugar más cerca de la meta rival, adelantar las líneas, vivir más cerca del área rival que del propio".

La plantilla rojiblanca realizó hoy un entrenamiento a puerta cerrada en el que no participó el delantero Nick Blackman, que sigue trabajando al margen y parece difícil que esté a disposición de Baraja para el partido ante el Córdoba que se juega en la noche del viernes.

Previo al inicio del entrenamiento de hoy, la plantilla mostró su apoyo a los trabajadores de la multinacional Alcoa que anunció el cierre de la factoría que tiene en Avilés y se fotografiaron con una representación de los mismos y sosteniendo una pancarta en la que se leía "Por el futuro de la industria, por el futuro del aluminio, Alcoa no se cierra".

Baraja dirigirá mañana un último entrenamiento, también a puerta cerrada, y aunque a su término debería facilitar la lista de convocados probablemente mantenga su práctica habitual de citar a toda la plantilla cuando el encuentro es en campo propio.