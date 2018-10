El Ayuntamiento de Madrid pospone el cierre del centro al 30 de noviembre

Madrid, 24 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid pospone hasta el 30 de noviembre la puesta en marcha de la gran área de prioridad residencial Madrid Central, prevista inicialmente para el día 23, para atender a la reclamación de la patronal madrileña CEIM de que el estreno no coincida con los descuentos del 'Black Friday'.

La portavoz municipal, Rita Maestre, así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que ha avanzado que la norma se aprobará de forma definitiva el próximo lunes en una reunión extraordinaria del Ejecutivo municipal, "sin cambios sustanciales" respecto al proyecto inicial.

Rita Maestre ha indicado que con esta nueva fecha se atiende la "reivindicación muy concreta" que el presidente de la CEIM, Pablo Lázaro, realizó "directamente" a la alcaldesa, Manuela Carmena, la pasada semana, y que supone un cambio "bastante leve".

Entre otras cuestiones, la Ceim pidió evitar que la entrada en vigor de Madrid Central coincida con periodos de alta intensidad de actividad económica como el Black Friday o la Navidad.

Hoy mismo, la patronal ha remitido a los medios de comunicación un comunicado en el que reclama que no entre en marcha hasta después de las fiestas.

Rita Maestre ha dicho que no habrá cambios sustanciales en esta medida que se mantiene al "95 por ciento" como estaba prevista, si bien se atenderá la petición de que los padres de los escolarizados en colegios del centro puedan entrar al área y que se amplíen también los horarios de acceso a la carga y descarga.

"Nuestra voluntad de aplicar Madrid Central es toda, tiene un objetivo muy claro: la salud de Madrid. Esa es nuestra prioridad y no hay ninguna duda de que vamos a poner todo nuestro esfuerzos, nuestros recursos y nuestra capacidad de información, concienciación y acompañamiento", ha comentado Rita Maestre.

La portavoz municipal ha dicho que las restricciones se aplicarán además "de forma progresiva" aunque el 95 % de las medidas se aprobarán el próximo lunes en Junta de Gobierno.

Desde el 30 de noviembre no podrán acceder a Madrid Central los vehículos de no residentes, los que carezcan de etiqueta ECO o Cero Emisiones o los que no acudan a un aparcamiento, aunque habrá excepciones para los transportistas.