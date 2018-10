Asunción Loriente confía en llevar más botes a Tokio 2020

Madrid, 24 oct (EFE).- La apuesta de la Federación Española de Remo es, según su presidenta Asunción Loriente, lograr la clasificación de al menos tres botes para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No solo tengo esperanzas sino el convencimiento de que vamos a estar en los Juegos de Tokio con más botes que en Río de Janeiro", explicó en una entrevista a EFE.

- Pregunta (P): Con el bronce de Anna Boada y Aina Cid, España regresó al podio mundialista después de doce años. ¿Es preferible gestionar desde el éxito?

- Respuesta (R): El éxito es muy dulce, que te den palmaditas en la espalda tiene esa parte buena, pero también la exigencia añadida de pensar en dar un paso más el año que viene. Es un aliciente, un impulso para decir que estamos en el buen camino y que hay que seguir apostando por esto. Ahora todo el mundo espera mucho más, pero también es bueno. Te exiges mucho más y no te relajas.

- P: ¿Existe, en el remo español, una necesidad de resultados?

- R: Ahora mismo, visto los resultados de este año, estamos en una situación que llevábamos muchos años lejos de ella. Hemos tenido tres botes olímpicos en final (Anna Boada-Aina Cid, Patricio Rojas-Rodrigo Conde y Jaime Canalejo-Javi García). Eso hacía mucho que no pasaba. Hemos tenido el bronce en mujeres y eso demuestra que no hay ningún deportista torpe a nuestro alrededor.

El año que viene el Mundial es clasificatorio y están todos trabajando para ello. Ninguno se va a relajar. Estamos en el camino.

- P: ¿Las opciones de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio son tres, atendiendo a los botes que han estado en finales en el Mundial de Plovdiv (Bulgaria)?

- R: Estos tres barcos que han entrado en la final por lógica son los tres que han hecho la progresión para estar en Tokio, pero vamos a seguir intentando un cuatro sin de hombres, que este año no ha tenido buen resultado. También tenemos un skiff de chicas, tenemos a Virginia Díaz. Este año las expectativas que tenía ella misma para el Mundial han quedado un poco escasas, pero está ahí.

Y a lo mejor no en el Campeonato del Mundo, pero en la clasificatoria continental puede dar el salto y entrar.

Somos parte de un deporte pequeño, es difícil llegar a la elite y clasificar para los Juegos pero estamos en condiciones de estar ahí. Creo que el año que viene, si sigue toda la progresión natural que tiene que seguir, tenemos que clasificar a los tres barcos.

El doble scull ligero de hombres debe ser uno de los más reñidos, ahí va a ser la muerte, pero estamos ahí y lo estamos demostrando. No solo tengo esperanzas sino el convencimiento de que vamos a estar en los Juegos de Tokio con más botes que en Río de Janeiro.

- P: ¿Hay una apuesta por incrementar el número de botes?

- R: Tenemos muy claro que hay que apostar por lo que tiene posibilidades. Hablando del 'cuatro sin', hay que seguir trabajando en ello porque tenemos opciones, pero hay que analizar fríamente los datos y si no estamos para soñar con una clasificación tendremos que ser realistas. Para el Campeonato del Mundo decidimos no llevar a dos tripulaciones. Eso causa revuelo y malestar, pero si no estás para competir no vas a ir a un Mundial a no hacer un resultado esperado. A lo mejor es preferible seguir entrenando y probar en la siguiente competición.

Esta temporada acaba de empezar y los recursos hay que enfocarlos porque son escasos. Yo tengo claro que la apuesta tiene que ser al ganador. Donde tenemos posibilidades seguiremos trabajando sin desatender lo demás pensando en el futuro. Tenemos que centrar parte de los recursos en gente de futuro, en juveniles y en sub-23, en los que vayan a estar en París o en Los Ángeles. A los remeros que estarán en Tokio ya los tenemos aquí.