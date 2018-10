Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

Madrid, 24 oct (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa que investigaba al expresidente de Banesto Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal, al considerar que no estaba debidamente justificada la comisión de esos delitos.

La Agencia Tributaria descartó en abril de este año que Conde cometiera delito tributario alguno entre los años 2010 y 2014, ejercicios durante los cuales no se produjeron incrementos patrimoniales ni ganancias de capital ni se generaron rentas susceptibles de tributar.

Posteriormente, en otro informe complementario conocido la semana pasada, tampoco vio indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas, al entender que dicho capital fue ingresado en el helvético Banco Dreyfus antes de que Conde accediera a la presidencia de la entidad en 1987.

Por ello, el magistrado asegura que "el dinero no tiene un origen relevante para el proceso, pues sería anterior a Banesto", tal y como indicaba el perito judicial.

Así se cierra una investigación que ha durado dos años y medio y que ha incluido numerosas comisiones rogatorias al Reino Unido y Suiza, y la detención de Mario Conde y su hija; el exbanquero fue detenido en abril de 2016 acusado de haber blanqueado desde 1999 unos 13 millones de euros de Banesto, fondos que iba repatriando a España desde Suiza y el Reino Unido para pagar sus gastos personales.

Se le atribuyó entonces pertenencia a grupo criminal, alzamiento de bienes, ocho delitos fiscales y el presunto blanqueo de más de 13 millones procedentes de las responsabilidades civiles de los casos Banesto y Argentia Trust.

Dos meses después de su detención, el juez Pedraz decretó la libertad provisional para el exbanquero, previo pago de una fianza de 300.000 euros.

Durante su declaración, Conde reiteró que repatrió fondos que no tenían nada que ver con Banesto, sino con la venta, a finales de los ochenta, de la empresa Antibióticos, de la que era accionista mayoritario junto al empresario Juan Abelló.

Ahora, y tras las pesquisas efectuadas, Pedraz concluye que el origen de los fondos está en diversos ingresos efectuados entre 1980 y 1985; de una transferencia de marzo de 1987 por importe de 10,5 millones de dólares por la venta de Antibióticos a la italiana Montedison, y del traspaso en los primeros seis meses de 1989 de fondos cobrados por Conde por intermediación en la venta de Laboratorios Abelló a Merck Sharp & Dohme.

Tampoco son irregulares otros fondos procedentes de una inversión inmobiliaria en Londres devengados entre 1994 y finales 2009, y de la venta del inmueble en 2010.

Del mismo modo, al no haberse acreditado la comisión de los citados delitos, "no puede apreciarse el delito de organización criminal al no existir fin delictivo", por lo que se archiva la causa en relación al resto de investigados.

Junto con el exbanquero fueron acusados sus hijos Alejandra y Mario Conde Arroyo, así como el esposo de la primera, Fernando Guasch Vega-Penichet.

Asimismo, figuraban como colaboradores en las entregas en efectivo Paloma Jiménez López de Arenosa, cuñada de Conde; Félix Castells Sonier, conserje de Banesto y chófer; Carlos Castaño Dorantes, guardés de las fincas "Can Poleta" de Mallorca, y Félix Leonardo Loza Ruiz, empleado empadronado en el domicilio del exbanquero.

También se ha sobreseído la causa, como cooperadores en operativas de blanqueo e insolvencia punible, contra Francisco de Asis Cuesta Moreno, administrador de sociedades patrimoniales y persona de su confianza, y Fernando Flores Gomis, cuñado de Conde.