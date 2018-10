Acusado de Pioz pide perdón y dice que tenía la idea fija de hacerlo

(Actualiza la NA3412 con más declaraciones de Patrick Nogueira en el juicio)

Guadalajara, 24 oct (EFE).- Patrick Nogueira, el asesino confeso de sus tíos y sus primos de 1 y 4 años en agosto de 2016 en una vivienda de la localidad de Pioz (Guadalajara), ha pedido perdón a su familia por el cuádruple crimen, ha asegurado que le hubiera gustado evitarlo y ha dicho que tenía la "idea fija de hacerlo" pero no sabía cómo.

Nogueira, que ha comenzado esta tarde a declarar en el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara, ha dicho que sólo respondería a las preguntas de su abogada y que no lo haría ni a la fiscal ni a las acusaciones.

Pero antes de someterse al interrogatorio de su defensa, que ejerce la letrada Bárbara Royo, ha querido usar la palabra para pedir perdón a su familia y subrayar que le hubiera gustado evitarlo.

Esposado, con una camisa azul, pantalón beige, gafas y muy cambiado respecto a las imágenes que se conocen de él, Nogueira, de nacionalidad brasileña y de 21 años, está necesitando muy poco de la intervención de la traductora durante las respuestas a su defensa.

A preguntas de la letrada, ha reconocido que su infancia no fue buena, con burlas y acoso por parte de sus compañeros de colegio, y ha dicho que desde muy pronto empezó a beber, hasta el punto de considerarse un adicto a la bebida.

"No puedo cambiar las cosas y no he elegido funcionar de la forma en que lo hice", ha sido su alegato en el inicio de su declaración.

Y se ha defendido al asegurar que gracias al alcohol, veía "sombras" y distorsionaba la realidad. "Las sensaciones vienen y no sé cómo gestionarlas", ha apostillado.

A lo largo de la declaración, el acusado ha manifestado que ha tenido una infancia difícil, en la que se sitió solo y en el colegio los compañeros le acosaban e insultaba, ante lo que se "defendía de forma violenta" y ha admitido que desde los 10 años ha tenido problemas con el alcohol.

Nogueira ha señalado que, cuando se produjeron los hechos, se sintió como en 2013 cuando agredió a su profesor, "que se acumulaba todo como una bola de nieve que iba a explotar por un sitio o por otro" y ha afirmado que, antes de producirse los hechos, tuvo la sensación de que "algo iba a pasar".

Nogueira ha apuntado que la mala relación con su tío derivó en esta situación que no podía contener.

Sin embargo, ha afirmado que la relación con su tío sí era buena cuando llegó a España y que, tras haberle ayudado con la manutención y los gastos de la familia, empeoró cuando su tío le quitó dinero e incluso le llegó a amenazar con denunciarle ante extranjería y tuvo que asumir hasta deudas de él en el piso que compartían.

Posteriormente, tuvo conocimiento por medio de su hermana de que su familia en Brasil había celebrado una reunión familiar en la que la víctima, su tío Marco, dijo que él llegaba borracho, tenía problema con las drogas y era un foco de problemas en su casa.

"Me sentí un tonto de mierda, no sé si he sido demasiado inocente y al final me he comido el problema", ha manifestado.

En cuanto a los hechos del día de los asesinatos, ha apuntado que tras comer con su tía y cuando se disponían a lavar los platos se enfadó abalanzándose hacia ella, momento en el que ésta le mordió y él la agredió con el cuchillo.

Sobre la muerte de su tío, ha manifestado que, tras unos momentos de forcejeo en los que él se defendió, le apuñaló.

"Sabía lo que quería hacer pero no cómo debía pasar?, ha señalado en relación a los asesinatos de sus tíos y primos y ha asegurado que le gustaría controlarse, porque es el motivo "de que haya tirado todo a la basura" y ha manifestado que aceptaría tomar algún tratamiento o fármaco para poder controlarse.

Por su parte, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones han señalado las contradicciones con las cuatro declaraciones prestadas anteriormente ante la policía y el juez y han calificado la declaración de hoy como "dirigida".