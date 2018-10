Vildoza: Siempre me dicen que haga las cosas más fáciles

Vitoria, 23 oct (EFE).- El jugador del Kirolbet Baskonia Luca Vildoza ha reconocido este miércoles que "siempre" le dicen que haga las cosas más fáciles, algo que le cuesta cambiar porque su estilo es otro.

El base argentino ha explicado que si las jugadas complicadas que hace van a salir bien serán bienvenidas, pero es consciente de que si comete un error se sentará en el banquillo.

"El otro día mostramos otra cara y cambiamos el chip después de perder contra el Real Madrid, pero tenemos que ganar fuera para nuestros objetivos", ha expresado sobre el cambio del equipo y las intenciones que tienen ante el Bayern de Munich.

Ha advertido que las holgadas victorias en la ACB contra Montakit Fuenlabrada y UCAM Murcia fueron "excepciones" y ha opinado que "la Liga ACB es muy fuerte" y les pone "a prueba todos los días", por lo que "las diferencias de 50 puntos no son reales".

El joven marplatense ha analizado que "la Euroliga es muy fuerte, muy física y exigente", motivos por los que tienen que estar preparados.

"Me gustaría que las cosas fueran mejor, pero será poco a poco", ha admitido respecto a su nivel individual y ha añadido que no ha tenido un "buen arranque", aunque ahora con más ritmo y confianza, se siente "mejor".

"Ahora me siento más cómodo, estoy contento y feliz, aunque no me puedo relajar en ningún momento porque somos tres bases y debemos luchar por el puesto", ha expresado el baskonista.

Vildoza ha apostado por "descansar la cabeza en los días libres", porque a su juicio el equipo está "bien físicamente" y está "acostumbrado" a este ritmo en una competición en la que quieren "aspirar a lo máximo en la Euroliga".

"El año pasado terminé con unos porcentajes irreales para mí, en un momento muy bueno, y este año volvieron a la normalidad, por lo que tengo que trabajar para que sean lo que fueron el año pasado", ha destacado el jugador sobre el lanzamiento exterior.

Ha señalado que el Bayern de Munich, su próximo rival en la competición continental, tiene muchos "anotadores" y deben tener cuidado porque los equipos de Euroliga "se hacen fuerte en casa", lo que les obliga a "estar concentrados".

Para concluir, Luca Vildoza ha subrayado que su tobillo lesionado "no está bien, pero no se puede parar" y tratará su recuperación con el paso de los partidos.