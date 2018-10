Vicente: "Hay que ser maduro, saber navegar en todo tipo de aguas"

A Coruña, 23 oct (EFE).- Vicente Gómez, centrocampista del Deportivo, afirmó este martes que su equipo debe ser "maduro" y "saber navegar en todo tipo de aguas" después de haber cedido un empate ante el Córdoba en el descuento (1-1) tras quedarse con dos menos por las expulsiones de Pablo Marí, por una falta, y de Borja Valle por, según el acta, insultar al árbitro.

"Tenemos que estar centrados en controlar lo que depende de nosotros, no situaciones que al final se nos escapen, hay que ser un equipo maduro, saber navegar en todo tipo de aguas y no solo con el viento a favor. No era tan grave todo para acabar con tantas tarjetas y expulsiones, pero hay que saber manejar las situaciones", comentó en rueda de prensa.

Aseguró que el equipo debe "interpretar mejor" las situaciones y añadió "lo que está fuera de control" de los jugadores "no puede ser excusa para perder la cabeza", si bien dio la razón a su compañero en que no le dijo al árbitro lo que quedó reflejado en el acta ("sinvergüenza de mierda").

Del punto que sumó el equipo en Córdoba lamentó no haber sido "capaces" de aguantar la victoria, que se les escapó "prácticamente en la última jugada".

"Si somos capaces de ganar al Reus lo veremos mucho mejor ese punto de lo que lo vemos ahora", añadió el centrocampista, que ya tiene la mente puesta en el encuentro del sábado con el conjunto catalán.

Del Reus dijo que "intenta tener muchísimo el balón" y auguró que no se replegará en Riazor, algo que han hecho sus anteriores rivales, sino que afrontará el partido "con mucho descaro con el balón".

"Van a venir con la sensación de que tienen poco que perder y va a ser un desafío para el equipo", manifestó el jugador canario.

Respecto a la situación en la clasificación, admitió que al equipo le "daría moral estar arriba" en la clasificación, aunque por ahora nada es "definitorio".

"Mientras las sensaciones sean buenas no hay que ser alarmista, hay cinco o seis equipos a un partido de diferencia, la igualdad es máxima y esperemos como mínimo estar en ese grupo de cabeza. Es un tema que no debe obsesionarnos", sostuvo.