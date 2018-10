El sportinguista Pablo Pérez reivindica jugar como media punta

Gijón, 23 oct (EFE).- El futbolista del Sporting Pablo Pérez mostró hoy su satisfacción por volver a contar con minutos tras salir de las convocatorias desde la segunda jornada y, sobre todo, por jugar en su posición preferida al afirmar que le beneficiaba más "jugar un partido de media punta que cinco en la banda".

Pérez, uno de los canteranos del primer equipo, jugó de titular en la primera jornada de liga ante la ausencia de delanteros, que llegaron con la liga empezada, pero tras la incorporación de Blackman y Djurdjevic el gijonés no sólo perdió la titularidad sino que tampoco entró en las convocatorias de Baraja.

El técnico rojiblanco le recuperó para el partido de Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda y también algunos minutos en la liga ante el Cádiz y en ambos encuentros Pérez jugó a buen nivel si bien hoy recordó que fue el primer partido en año y medio que jugó en su posición.

"He hablado con el entrenador que me pidió que siguiera trabajando porque es la forma de que lleguen las oportunidades" indicó Pérez, que no quiso desvelar los detalles de la conversación.

Tras reconocer que está "contento por volver a tener minutos y volver a hacerlo en el sitio donde mejor puedo ayudar" por lo que considera sale "reforzado de esta semana".

El jugador fue el capitán del equipo en el partido de Copa del Rey, algo que para él es "un orgullo y una responsabilidad" tras reconocer que "es muy complicado ser de Gijón y jugar en el Sporting y llevar el brazalete de capitán".

Pérez fue pitado por la afición en el último encuentro que jugó en El Molinón pero el futbolista señaló que "hay que saber lidiar con esta situaciones, no por jugar un partido bien eres el mejor ni por salir diez minutos y fallar dos pases, eres malísimo".

La plantilla del Sporting comenzó hoy a preparar la visita del Córdoba del próximo viernes con las dudas de Blackman y Traver que arrastran molestias para un partido en el que los rojiblancos se juegan mucho más que los tres puntos ya que los aficionados están muy decepcionados con la marcha del equipo.

El de hoy es el único entrenamiento de la semana abierto al público ya que el técnico Rubén Baraja decidió que los de mañana y el jueves, los únicos que quedan antes del encuentro ante el Córdoba, sean a puerta cerrada.

La buena noticia para Baraja es que el portero Diego Mariño, el mejor en Cádiz el pasado domingo, se ha entrenado con normalidad y parece que no tiene secuelas de las molestias que le convirtieron en duda hasta última hora para el partido ante los gaditanos ni del golpe sufrido en un hombre en el transcurso de este encuentro.

Por contra el delantero Blackman, que ya fue baja ante el Cádiz, sigue ejercitándose al margen de sus compañeros y está siendo una de las decepciones de la temporada ya que apenas ha podido jugar 65 minutos debido a las continuas lesiones que está sufriendo.

El partido ante el Córdoba, además de la importancia de los puntos en juego tendrá el morbo añadido de la vuelta de Sandoval a El Molinón, así como la del jugador Miguel de las Cuevas y también la del ahora director general del club andaluz, Alfredo García Amado que también ocupó ese cargo en el Sporting.