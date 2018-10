Sortu reclama "amplios consensos a todos los niveles" en favor de los presos

San Sebastián, 23 oct (EFE).- Sortu ha reclamado hoy "amplios consensos a todos los niveles" en favor de los derechos de los presos de ETA, tras la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) que ha dado hoy la razón a la justicia española por no rebajar de las condenas de tres etarras el tiempo cumplido en cárceles francesas.

Sortu señala, en una nota, que esta decisión del TEDH "no ha paralizado la vulneración de derechos humanos denunciada, puesto que no ha entrado al fondo de la cuestión", con lo que "la artimaña jurídica utilizada por el reino español no ha sido juzgada".

"Por ello, debemos seguir luchando en la misma dirección: es preciso trabajar a favor de los derechos de los presos, construyendo nuevos consensos, para que la excepcionalidad termine de una vez por todas", añade el escrito.

Sortu considera una "noticia preocupante" esta sentencia que, a su entender, no ha juzgado "una artimaña jurídica que elaboró el reino español para vulnerar derechos". "Asimismo -agrega-, resulta paradójico que se den este tipo de resoluciones en un contexto en el que la normativa europea ampara la política penitenciaria basada en los derechos humanos mientras" el Estado, "en sentido contrario, aplica una política de excepción basada en la venganza".

"La situación de los presos, requiere, sobre todo una solución política. Los agentes deben acordar y establecer una hoja de ruta para dar con una solución segura. Ello tiene que ser parte de un proceso que nos conduzca a la excarcelación de todos los reclusos, porque no hay normalización ni paz con centenares de presos", recalca la formación de la izquierda abertzale.