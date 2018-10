Sindicato Unificado Policía censura opiniones del jefe de Policía de Navarra

Pamplona, 23 oct (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra ha censurado las afirmaciones del jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad Foral, Daniel Rodríguez López, contra políticos en redes sociales, opiniones "particulares" de las que se desmarcan y "no son buenas" para la imagen del cuerpo.

El Comité Federal de Navarra del SUP, que ve como "ejercicio de responsabilidad" la dimisión de Daniel Rodríguez como jefe superior de Policía en la Comunidad Foral, ha lamentado estas afirmaciones en las que "faltaba al respecto a varios políticos".

En un comunicado, el SUP se ha "desmarcado" de las afirmaciones de Daniel Rodríguez en Twitter y ha subrayado que como sindicato mayoritario en Navarra y en España no comparten las opiniones del ya ex jefe superior de la Policía en Navarra.

Ha señalado que "no representan la opinión de los policías destinados en Navarra", sino que son "afirmaciones particulares".

Además, ha subrayado que por el cargo que ostentaba, "máximo responsable" de la Policía Nacional en Navarra, "no debería haber hecho esas afirmaciones".

"No son buenas para la imagen corporativa, teniendo en cuenta que somos una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos", ha destacado el sindicato.