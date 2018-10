Sánchez: Hemos recurrido la reprobación al rey por "puro convencimiento"

Madrid, 23 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que el Gobierno ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional la reprobación al rey, adoptada por el Parlament de Cataluña, "por pura convicción y por puro convencimiento".

Sánchez, que ha respondido así en el pleno del Senado a una pregunta del senador de ERC Joaquim Ayats sobre si el Gobierno ha recibido alguna instrucción de la Casa Real respecto a este recurso, ha reprochado al senador que plantee debates "artificiales" para atacar a las instituciones del Estado.

El jefe del Ejecutivo, que ha tenido un pequeño 'lapsus' al llamar Felipe II a Felipe VI, ha instado al senador de ERC a buscar "caminos de soluciones" a la cuestión catalana porque "aunque tienen mayoría parlamentaria, no tienen mayoría social".

Sánchez ha considerado que el senador de ERC confunde la actitud de ser republicano con "la transgresión y la quiebra unilateral" y aquí se ha referido a la declaración unilateral de independencia "que ustedes impusieron al Parlament".

El presidente ha insistido en que ERC no puede arrogarse la mayoría de los catalanes porque "no hay una mayoría social que quiera la independencia" y le ha instado a "reconocer" la realidad.

"Sean coherentes" ha dicho el presidente al senador de ERC a quien ha preguntado si acaso Cataluña "lo que necesita es otro referéndum más o continuar pedaleando en la rueda frustrante de un debate que no es el mayoritario de la sociedad catalana".

Sánchez ha reiterado que la prioridad del Gobierno es la convivencia y acatar el orden constitucional y ha pedido a ERC que dejen de hablar a una parte de los catalanes: "hablen a todos y en ese camino nos podremos encontrar".

"En el camino de la reforma y del reforzamiento del autogobierno de Cataluña, ahí nos podremos encontrar" ha incidido el presidente que ha descartado acercamiento "en cualquier tipo de votación que lo que haga sea superar el ordenamiento constitucional".

Por su parte, el senador de ERC ha recriminado "la poca altura política" del jefe del Estado y su "cero empatía" con Cataluña al tiempo que ha dicho que "los catalanes no tenemos rey porque no lo sentimos, no lo reconocemos y nunca lo hemos votado".

El senador Ayart ha asegurado que el rey utiliza "cualquier oportunidad" para "cuestionar, deslegitimar y oponerse a la voluntad mayoritaria del pueblo catalán".

Ha recordado que la reprobación al rey ha sido votada por independentistas y no independentistas y ha subrayado que igual que el Congreso ha reprobado a ministros, el Parlament está "en su pleno derecho" de realizar las reprobaciones que considere oportunas.

Ayart también ha dicho que su partido no reconoce "la inviolabilidad" del rey, quien ha asegurado cobra más de 21.000 euros al día "y los distribuye como quiere".

En ese sentido, ha dicho que "la hostilidad" del jefe del Estado al republicanismo es porque es "la gran amenaza para su sueldo".

Además, ha preguntado a Sánchez si es republicano "sólo cuando está en campaña electoral a la secretaria general", cuando dijo que le gustaría hacer un referéndum sobre monarquía o república.