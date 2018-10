Robles: Insólito que presidente de sala del TS descalifique a sus magistrados

Madrid, 23 oct (EFECOM).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha considerado hoy "insólito" que el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díaz Picazo, haya descalificado a los magistrados que adoptaron la resolución sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca y haya establecido una "sombra de duda" sobre ellos.

"Es insólito, en los doce años que he estado en esa sala del Tribunal Supremo, nunca he visto nada parecido", ha afirmado Robles en una entrevista en Antena 3, en la que ha añadido que "no es bueno" que se cuestione a los seis magistrados que firmaron la resolución en una decisión "motivada" que, incluso, contiene un voto particular, ha incidido.