Nicolás Puertas: "Venía a disfrutar en Ibiza y me llevo una medalla de oro"

Córdoba, 23 oct (EFE).- El duatleta Nicolás Puertas, que en la tarde de este martes se proclamó campeón de Europa júnior de Duatlón Cross en Ibiza, desveló que su idea a la hora de afrontar la prueba era "disfrutar", porque con eso se daba "por contento", ya que no pensó "en ningún puesto", pero se va "con una medalla de oro".

Puertas manifestó a Efe que esta "victoria tiene una dedicatoria sobre todo para la familia", al recordar que su hermano mellizo Ángel acabó en quinta posición "tras perderse en el tramo de bicicleta de montaña cuando iba primero destacado".

"Yo a 200 metros de la meta pensaba que había ganado Ángel y pensaba que era segundo y mi hermano primero", apostilló el duatleta, pero entonces se dio cuenta que "se había perdido porque si no es así ganaba seguro por la gran ventaja que llevaba".

El nuevo campeón de Europa, que luego vio entrar a su hermano quinto, al que abrazó tras cruzar la meta "impotente y cabreado", dado que "el circuito no estaba bien señalado y siguió recto en lugar de girar a la derecha" en la parte final de la bicicleta.

"No puso ninguna reclamación por la alegría que luego tuvo" al enterarse que él había ganado y su hermano mayor Camilo logró la plata en la categoría sénior, señaló.

"Ahora tengo el móvil colapsado, porque además de los amigos nunca me había hecho tantas entrevistas en un mismo día. Juntando todas las que me hicieron antes no llega a la que hice hoy", bromeó.

Nicolás Puertas fue subcampeón de España de Duatlón cross 2016 en Almazán (Soria), mientras que ya en categoría júnior en este 2018 consiguió sendos quintos puestos en triatlón y duatlón cross, para proclamarse campeón andaluz júnior en Sevilla de triatlón cross.

En 2019 pasará a la categoría sub-23, en la que intentará "igualar lo de este año, pero esto es muy difícil", concluyó, después de mostrarse "orgulloso" tras recibir la llamada de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que le llamó personalmente para felicitarle a él y a sus hermanos.