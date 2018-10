Nicolás Puertas: "Ha sido una carrera muy dura desde el principio"

Sant Joan de Labritja, 23 oct (EFE).- Nicolás Puertas, campeón de Europa júnior de duatlón cross, se mostró satisfecho por el oro aunque lamentó no poder subirse al podio con su hermano Ángel después de que este cometiera un error durante la prueba,

"Ha sido una carrera muy dura desde el principio, intentando estar delante siempre junto con mi hermano Ángel. Una pena que se haya equivocado en el circuito de bicicleta, estoy seguro de que hubiese ganado fácilmente porque iba bastante bien y estaba muy preparado para esta prueba. Por circunstancias de la carrera me ha tocado a mí y no me lo esperaba para nada", señaló a EFE.

"Corriendo creía que iba segundo, ya iba pensando en celebrarlo con mi hermano. Pero una vez que he llegado a meta he visto la cinta y nada, una pena", comentó también sobre cómo vivió el desenlace de la carrera.

Puertas agradeció el apoyo de su familia y habló acerca de sus sensaciones: "Calentando tenía los típicos nervios, miraba a mis rivales y parecían muy fuertes y muy altos. Pero al final hay que echarle narices y aquí estoy, campeón de Europa".