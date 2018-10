Mourinho: "El Juventus está a otro nivel de calidad"

Londres, 23 oct (EFE).- José Mourinho, técnico del Manchester United, afirmó que el Juventus, que este martes venció a los 'Diablos Rojos' en Old Trafford por 0-1, está "a otro nivel de calidad".

Cuestionado sobre si respetaron demasiado al Juventus, Mourinho lo negó y dijo que planteó el partido con la idea de dejar que sus jugadores se sintieran positivos y pudieran aprovechar la inercia positiva del partido de Stamford Bridge ante el Chelsea.

"Pero el Juventus está a otro nivel de calidad si soy sincero. Un nivel de calidad, estabilidad, experiencia... La base del equipo es que tienen a Bonucci y Chiellini. Eso les permite libertad en ataque por que si pierden la pelota están ellos", aseguró.

"Podríamos haber merecido algún gol por el esfuerzo de lo chicos, pero no fue posible. No tengo quejas hacia ellos", añadió.

El portugués de deshizo en elogios hacia la escuadra de Massimiliano Allegri de la cual dijo que tiene una "inmensa calidad".

"A veces la gente mira a Cristiano o a Dybala, pero en un equipo así también tienes que mirar a Bonucci y a Chiellini. Creo que el Juventus es el tipo de equipo que cuando lo tienes enfrente es muy difícil", arrancó.

"Creo que no funcionaron las cosas arriba con nuestros atacantes, pero todos lo intentaron y fueron lo suficientemente fuertes mentalmente para intentarlo hasta el final. Fue un partido muy complicado para nosotros. Creo que nos podríamos haber llevado algo, pero no fue posible", agregó el luso.

El entrenador también se refirió a la situación de su delantero centro Romelu Lukaku, quien no marca desde el pasado 15 de septiembre y esta temporada acumula un bagaje goleador de solo cuatro tantos.

"No vive un momento dulce. No solo es que no marque goles, es que no está combinando bien y entendiéndose con el equipo. Aun así es nuestro delantero y creemos en él", aplacó Mourinho.