Míchel: "Si el resultado no llega, entiendo lo que pasa en el fútbol"

Madrid, 23 oct (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, declaró este martes que nota "el respaldo" y se siente "capacitado" para seguir al frente del equipo, aunque apuntó que si el resultado no llega entiende lo que pasa en el fútbol, en alusión a la destitución de un técnico.

El Rayo es penúltimo de la clasificación con cinco puntos, solo ha ganado un partido, precisamente contra el colista, el Huesca, y ha encajado dieciocho goles, lo que supone una media superior a dos tantos por encuentro.

"Noto el respaldo y me siento capacitado. Estoy seguro de lo que hago, lo que transmito y lo veo en la cara del jugador. Si el resultado no llega, entiendo lo que pasa en el fútbol, pero no me pongo en ese lugar porque estoy convencido que mañana vamos a ganar", dijo Míchel.

"Siempre he trabajado con la máxima confianza, naturalidad y seguridad y nunca he tenido ninguna sensación de incomodidad. Tanto en el club como afición y nosotros llevamos las cosas con naturalidad sabiendo que el fútbol son resultados", señaló el técnico madrileño, que sobre todo cuenta con el apoyo de la afición, que se lo hizo saber tras el último partido.

"La realidad es que la espontaneidad que tuvo la afición nos tiene que llenar de orgullo, porque la presión la seguimos teniendo y un entrenador y plantilla la tiene siempre porque vivimos de los resultados", confesó Míchel, que reconoció que ese apoyo les da "más fuerzas".

"El apoyo de nuestra afición nos da muchas más fuerzas y nos tiene que levantar. Tenemos que saber que el apoyo hay que devolverlo con el máximo esfuerzo, porque si conseguimos malos resultados será insostenible todo. Quiero al Rayo en Primera. Si es con Míchel mejor, pero entiendo que las circunstancias empujan", apuntó.

"Mi seguridad y confianza está en demostrar que somos capaces de hacerlo. Confío mucho en esta plantilla. Espero que los resultados no nos condicionen para mañana y que los errores no se conviertan en una losa", declaró.

Sobre el duelo con el Athletic, Míchel reconoció que el partido es "muy importante y esa importancia hay que llevarla al juego, al rendimiento, y olvidarse del resultado y la clasificación".

"Hay que trabajar lo más cercano a nuestro mejor nivel. Para que una dinámica cambie tienes que ser lo más cercano a lo que tu quieres. En ese sentido hemos trabajado y la motivación es altísima", concluyó.