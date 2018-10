Los grupos tumban la propuesta de ERC de suprimir los desfiles militares

Madrid, 23 oct (EFE).- Los grupos parlamentarios de la comisión de Defensa han rechazado hoy la proposición no de ley (PNL) de Esquerra Republicana en la que instaba al Gobierno a "suprimir" los desfiles militares y toda ceremonia castrense que "suponga un gasto superfluo".

Los grupos Popular, Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos votaron en contra de la proposición de ERC, mientras que el PNV ha decidido abstenerse y los dos votos del grupo Mixto se dividieron: PDeCAT a favor y UPN en contra.

El portavoz de Esquerra, Francesc Eritja, ha defendido la PNL de su grupo argumentando que los desfiles "testosterónicos" de las fuerzas armadas "devienen anacrónicos" y ha calificado de "obsesión" del Estado la "demostración de fuerza" aunque la ciudadanía crea "cada vez más en los valores del pacifismo".

Eritja no ha aceptado ninguna enmienda, ha pedido a Unidos Podemos que no les dé "lecciones" sobre qué hacer con los presupuestos y lo ha invitado a apoyar su PNL y le ha dicho que ellos "no tienen presos políticos" pero ERC sí.

El portavoz de UP, Félix Alonso Cantorné, le ha respondido que votaría a favor si ERC aceptara sus enmiendas y que haga "ejercicio de rastrillado en las partidas" de la Generalitat catalana "campeona de los recortes".

Por su parte, el portavoz del PP, Jaime Mateu, le ha recordado a su colega de ERC que es la Constitución la que le otorga el lugar a las fuerzas armadas de garante de la "unidad de España" y que, gracias a esa Constitución, él puede "soltar toda su retahíla, que hay que soportar".