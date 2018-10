El Govern no ve "ningún movimiento" de Sánchez para negociar los presupuestos

Barcelona, 23 oct (EFE).- La consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha afirmado hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho "ningún movimiento" para facilitar que el soberanismo se avenga a negociar los presupuestos generales del Estado y ha negado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya actuado de "mensajero".

Tras la sesión de hoy del Govern, Artadi se ha referido a la reunión que el pasado viernes mantuvo Iglesias con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners, así como con Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, y a la conversación que el líder de Podemos tuvo el domingo con el expresident Carles Puigdemont.

Según Artadi, los contactos sirvieron para "comentar la actualidad política", las "condiciones de anormalidad que se dan en este momento" en Cataluña y la "necesidad de tender puentes" y reforzar el diálogo, pero "en ningún caso" Iglesias vino como "mensajero" del Gobierno de Pedro Sánchez para plantear una oferta.

"No hay ninguna oferta sobre la mesa, no hay ningún movimiento, seguimos donde estábamos", se ha quejado Artadi, que ha insistido en que "no ha habido ningún avance" que haga posible que las fuerzas independentistas se sienten a "negociar estos presupuestos".

Después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, advirtiera a principios de este mes a Sánchez de que no podrá contar con el apoyo independentista en las Cortes si no hay avances en cuanto a la autodeterminación, Artadi ha explicado hoy que ese ultimátum "tiene que ver" con el debate presupuestario en Madrid.

Artadi ha recalcado que el independentismo no espera un simple "gesto" de Sánchez para abrirse a negociar los presupuestos, sino una "oferta" que trate de superar la "represión" sobre "presos y exiliados" soberanistas y plantee una solución al "conflicto político" en Cataluña.