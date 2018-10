El Divina Joventut vuelve a Lugo para intentar ponerse sexto en la tabla

Badalona , 23 oct .- El Divina Seguros Joventut vuelve este miércoles (20.30 horas) a Lugo para jugar contra el Cafés Candelas Breogán el partido de la primera jornada suspendido por la avería de los marcadores, con el objetivo de ponerse sexto en la clasificación con un balance positivo de 3-2 en caso de ganar.

Los verdinegros intentarán sumar su segundo triunfo a domicilio, tras el conseguido en Manresa, y colocarse en una cómoda situación clasificatoria a la espera de visitar el próximo domingo el Palau Blaugrana para jugar el derbi catalán contra el Barcelona Lassa.

El técnico de la 'Penya', Carles Duran, no podrá contar para el partido con el lesionado Dakota Mathias ni con el pívot Luke Harangody, que no había llegado al club cuando se debió disputar el partido, por lo que no fue inscrito en el acta.

El técnico verdinegro ha convocado para el encuentro a los pívots de su equipo vinculado Terrence Bieshaar y Joel Parra.

En la misma situación que Harangody se encuentra el pívot del Cafés Candelas Breogán Jerome Jordan, lo cual no deja de ser una buena noticia para los verdinegros, ya que el pívot jamaicano estaba cuajando buenas actuaciones en los últimos partidos.

Sí estará sobre la pista del Pazo dos Deportes de Lugo el también exverdinegro Sergi Vidal, que vivirá el partido de manera especial tras abandonar el equipo catalán una vez comenzada la pretemporada visto que Duran no iba a darle los minutos que el alero esperaba.

La Penya afronta el quinto partido del campeonato en una dinámica muy positiva, después de ganar el pasado domingo en Badalona al Delteco GBC de forma clara (88-64), y con todos sus jugadores aportando mucho al juego del equipo, así como los nuevos, como Conor Morgan y Shawn Dawson, demostrando una total adaptación a su nuevo equipo.

Jugando en pista del rival, los verdinegros deberán mantener la constancia en su juego ante un Breogán necesitado de triunfos, tras conseguir una sola victoria en las cuatro jornadas que ha disputado.

Los verdinegros deberán intentar poner un ritmo alto de juego y elevar su capacidad de anotación ante un rival que flojea en defensa, a la vez que extremar su seguridad en el rebote defensivo frente a los 13 rebotes ofensivos de media que suman los lucenses en este inicio de liga.

El Joventut volverá a jugar en Lugo contra el Breogán por primera vez en 12 años. En su última visita ganó de dos puntos (74-76) en la que fue su decimoséptima victoria en 22 visitas.