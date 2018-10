Diputados del PSOE dicen que Iglesias es libre de reunirse con quien quiera

Madrid, 23 oct (EFE).- Diputados socialistas han destacado hoy que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, es libre de reunirse con quien quiera, pero han advertido de que no es ningún representante del Gobierno para negociar los presupuestos generales del Estado para el próximo año.

A preguntas de los periodistas sobre la reunión de Iglesias con dirigentes de ERC y PNV, la vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, ha afirmado que "cada uno tiene que tener la libertad para en el ámbito de su competencia reunirse con quien estime oportuno".

"No voy a opinar sobre eso, no lo haría ni del señor Casado ni del señor Rivera ni de ningún otro", ha recalcado Navarro, que ha insistido en que no suele hablar "sobre lo que hacen los líderes políticos en su calidad de tales y con quien quieran reunirse".

También ha defendido la libertad de Iglesias de reunirse con quien considere uno el diputado socialista Patxi López, quien ha incidido en que Iglesias no está negociando los presupuestos.