Congreso pide que donación de órgano en vivo sea causa de incapacidad laboral

Madrid, 23 oct (EFE).- El Pleno del Congreso quiere que el Gobierno promueva las modificaciones legales oportunas para que las donaciones en vivo de órganos, en la mayoría de los casos de riñones o parte del hígado, sean una causa específica de incapacidad temporal en el trabajo.

Así lo ha mostrado durante el debate de una proposición no de ley del PSOE, que finalmente se ha aprobado con un texto transaccionado con PP y Ciudadanos, que insta también al Ejecutivo a que los supuestos de incapacidad laboral por donación en vida "no constituyan causa de despido".

Además, el texto, aprobado por 343 votos a favor y uno en contra, reclama que se garantice que el cambio en las circunstancias de salud que puede sufrir una persona debido a su condición de donante en vida no conlleve penalizaciones en la renovación de seguros o préstamos.

La diputada socialista María Tamara Raya, que ha sido la encargada de defender la iniciativa, ha asegurado que a los donantes en vivo se les niega la posibilidad de percibir una retribución por baja laboral y que, de hecho, se someten a la intervención durante sus vacaciones.

"Esta Cámara está moralmente avocada a poner punto y final a una situación que puede calificarse de verdadera hipocresía normativa", ha dicho Raya, quien ha reconocido que este asunto se trató en la Comisión de Sanidad, pero que ahora el Gobierno del PSOE quiere mostrar su sensibilidad al respeto y apuesta por "resolver una flagrante injusticia".

Los grupos de la oposición, precisamente, han criticado que el PSOE plantee una proposición no de ley y que el Gobierno no impulse ya una legislación al respecto.

El diputado de Ciudadanos Francisco Igea ha preguntado si los donantes en vivo no merecen un decreto urgente que resuelva la situación. "¿En todos estos meses no han podido hacer otra cosa?", ha espetado.

"Quiero decir que me uno a la oda en contra de las inútiles PNL", ha dicho, por su parte, la diputada de Podemos María Asunción de la Concha, quien ha exigido al Gobierno que transforme rápidamente esta medida "en una propuesta real".

En el mismo sentido se ha pronunciado desde ERC Joan Olòriz y ha calificado de "vergüenza" que en los años que lleva como diputado -desde 2016- el Estado, "que algunos defienden tan ferozmente, sea incapaz de dar solución a unos centenares de personas generosas".

El diputado del PP Bienvenido de Arriba ha ensalzado, como han hecho todos los grupos, el sistema de donaciones y trasplantes español y ha apelado a la unidad en esta materia para hacer las cosas mejor "y en beneficio de todos".

Íñigo Barandiarán, del PNV, ha considerado que la "conducta generosa" de donar no puede estar penalizada y se ha unido a las críticas al PSOE por presentar una proposición no de ley y que el Gobierno no haya legislado ya este asunto, al igual que ha indicado Carles Campuzano de PDeCAT.

Foro Asturias también ha valorado el contenido de la iniciativa.