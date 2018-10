Camilo Puertas: "No me esperaba este resultado, estoy muy satisfecho"

Sant Joan de Labritja , 23 oct .- Camilo Puertas, subcampeón de Europa de duatlón cros en la localidad ibicenca de Sant Joan de Labritja, se dio por satisfecho con la medalla de plata continental conseguida.

"Ahora mismo estoy que no me lo creo. He venido con muchas ganas para hacer una buena carrera pero no me esperaba este resultado. Ya me doy con un canto en los dientes con todo lo que he hecho, estoy muy satisfecho", expresó.

"Si ahora mismo me dijeran que me iba a retirar estaría súper contento, sobre todo porque disfruto día a día de lo que hago y vengo a las carreras sin ningún presión y a divertirme", agregó en declaraciones a EFE.

Puertas analizó cómo transcurrió el recorrido: "La prueba ha sido muy positiva, muy controlada desde el principio. La primera carrera ha sido a un ritmo fuerte, pero iba cómodo. No he querido ir a por el belga porque sabía que mi carrera iba a ser otra, que las diferencias iban a estar en la primera vuelta de mountain bike".

"Así ha sido, he conseguido darla entero solo y en la segunda he conseguido descansar un poco. En la subida nos hemos ido el austríaco y yo y ya se trataba de mantener las diferencias para jugárnosla en la última carrera a pie", agregó.

El apoyo de la gente fue en su opinión un factor importante: "El circuito a pie estaba lleno de gente, mucho español animando. En el circuito de bici había también gente animando en puntos clave. Parece que no pero ayuda".

Su presea se suma a la de oro que consiguió su hermano Nicolás en la categoría júnior: "Simplemente es hacer las cosas bien, tranquilos, disfrutando día a día, entrenando de manera correcta. Esto un hobbie, no hay que obsesionarse y hay que tener la cabeza en su sitio".