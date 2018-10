Berizzo avanza la titularidad en Vallecas de Herrerín y Aduriz

Lezama , 23 oct .- El entrenador del Athletic Club, el argentino Eduardo Berizzo, adelantó este martes la titularidad para el miércoles en Vallecas ante el Rayo Vallecano del meta Iago Herrerín y el ariete Aritz Aduriz.

"Al salir de la lesión Iago después de la marcha de Kepa me pareció lo más correcto que Iago recuperase la posibilidad de atajar", dijo, adelantando que Herrerín será titular en Vallecas.

Iago volvió al once el domingo en Eibar en sustitución del joven Unai Simón, internacional Sub-21 y quien que había respondido a buen nivel como titular en el arranque del campeonato liguero.

Sobre Aduriz, dijo que será titular en Vallecas porque "está muy bien" de las molestias musculares que le impidieron ser titular tras el primer partido de liga.

"Comenzó muy bien la pretemporada y tras la lesión tuvo que hacer otra tras el partido del Leganés. Pero ahora está muy bien y para nosotros es una referencia y muy importante que juegue. Esperemos que mañana lo haga con influencia en el gol", apuntó el Toto sobre el ariete internacional, el gran goleador del equipo bilbaíno en las últimas temporadas.

Berizzo avanzó también que ante el Rayo "pueden repetir" en el once titular Iker Muniain y Unai López, aunque la apuesta por hacerles jugar juntos no salió demasiado bien en Ipurua, donde el técnico rojiblanco admitió que su equipo no hizo buen partido.

"El partido en Vallecas es diferente y saldremos a intentar hacer nuestro juego. Intentamos a través del juego, buscar un resultado", adelantó sin querer: "latigarme en la espalda o encontrar incoherencias" entre lo que sostiene en su discurso y lo que hace su equipo sobre el campo.

"Rescatamos un punto en un campo muy difícil", destacó de una choque en el que rival fue mejor y obligó a su equipo a jugar de una manera, con fútbol directo, que no era la que pretendía de inicio.

Para mañana, Berizzo avanzó un partido entre dos equipos "necesitados de puntos" y en el que el Athletic, como considera que hizo al principio del partido en Ipurua, intentará "jugar bien".

"Mañana vamos a un campo con un rival necesitado de puntos y nosotros también los necesitamos. Queremos los tres puntos a través de jugar bien. No festejo ganar de cualquier manera. Quiero que nuestro equipo juegue y sea dinámico", apuntó.

Ya en cuanto a la delicada situación de su equipo, decimoséptimo en la tabla y a un punto del descenso tras ocho partidos, cree que "la matemática no es buena consejera".

"Claro que miras la clasificación pero hay que encontrar una situación sólida. Tenemos que buscar nuestro plan y buscar situaciones de gol. No creo que haya que ser tremendistas. Hay que estar serenos" dijo, apuntando que en el Athletic "priva el sentido común". "Trabajamos todos en conciencia. Todos", aseguró.

"Queremos jugar bien y ganar. Trabajamos con honestidad y honradez todos los días para ser mejores y hacer las cosas mejor", resumió sus intenciones.