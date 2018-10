El actor y rapero Jadem Smith, hijo de Will Smith, actuará en Barcelona

Barcelona, 23 oct (EFE).- El actor y rapero norteamericano Jadem Smith, hijo del actor Will Smith, presentará algunos de los temas de su último álbum, "Syre", el próximo 26 de octubre en Club Sutton de Barcelona, en una actuación de corta duración que ofrecerá con motivo del 17 aniversario de la sala.

Según ha informado hoy Club Sutton, el artista también interpretará algunas de las canciones que ha lanzado junto a Young Thug y Nicky Jam.

Nacido en Malibú (California) el 8 de julio de 1998, Jadem Smith es hijo de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, hermano mayor de la cantante Willow Smith y hermanastro de Trey Smith.

Jaden es, junto a sus hermanos, embajador de la juventud para Project Zambi, que presta asistencia a niños huérfanos por el sida en Zambia.

Su primer papel importante como actor fue en la película "En busca de la felicidad" (2006) y también ha participado en las nuevas versiones de "The Day the Earth Stood Still" (2008) y "The Karate Kid" (2010), además de actuar junto a su padre en "After Earth" y Kitchen".

Como rapero tiene varios álbumes, como "The Cool Café", "This is the album" o "Syre", aparecido recientemente, así como sencillos de éxito como "Icon", "Goku", "Like This", "Fallen", "Batman", "Ghost" o "Never say Never" junto a Justin Bieber.