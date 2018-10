Zapata, el amigo de Aquiles: "Hay que estar loco para hacer gimnasia"

Madrid, 22 oct (EFE).- Rayderley Zapata habla de Aquiles con la familiaridad de quien se refiere a un viejo amigo. Ese trato cercano le da el gimnasta español al tendón que se rompió hace trece meses y que ahora siente "incluso más fuerte que antes", en plenas condiciones para encarar desde el jueves los Campeonatos del Mundo de Doha.

Zapata (Santo Domingo, 1993) vuelve a la competición de máximo nivel tras perderse los Mundiales de 2017 por la rotura del tendón de la pierna derecha. Apunta alto: quiere entrar en la final de suelo, especialidad en la que fue bronce en 2015, y una vez ahí "cómo no luchar por una medalla".

El seleccionador Fernando Siscar justifica con datos las ambiciones de su pupilo: "Parte con una dificultad de 6,40, seguramente la tercera mejor nota del mundo. Tiene un ejercicio competitivo de verdad".

Zapata, que tiene el honor de ver en el código de puntuación de la gimnasia un elemento que lleva su nombre -doble mortal adelante con giro y medio-, reveló a Efe que prepara otros tres nuevos elementos que no ha hecho nunca nadie.

"Me dicen que estoy loco, pero hay que estar loco para hacer gimnasia", reconoció.

P. Vuelve a un Campeonato del Mundo tras la rotura del tendón de Aquiles. ¿Qué programa presentará en Doha?

R. Haré tres aparatos: salto, suelo y anillas. En salto aún no llevo la máxima dificultad, ya que el tendón aún no se ha adaptado a ese impacto. Sin embargo, en suelo sí, ya que es mucho menos forzoso. Y en anillas me noto bastante fuerte, muy bien. En suelo, como siempre, vamos a intentar darlo todo para escalar y posicionarnos donde estábamos antes.

P. ¿Cuál es su grado de recuperación?

R. Me noto bastante bien. Mi objetivo era competir en este Mundial, ya que el pasado me lo perdí. El Aquiles lo noto muy, muy, muy bien, más fuerte incluso que antes. Tengo muchísimas ganas de volver a estar donde estaba. En Copas del Mundo ya he estado en finales, incluso en medallas.

P. ¿Vuelve a considerarse un candidato al podio mundial en la disciplina de suelo?

R. Estoy contento simplemente de estar en el Mundial. Mi primer objetivo es salir de Doha sano y salvo. Pero como objetivo grande me encantaría entrar en la final. El trabajo está hecho. Es posible, pero hay que ir allí y hacerlo. Voy a intentar dar lo mejor de mí y si suena la flauta y entro, cómo no luchar por una medalla.

P. ¿Ha cambiado el ejercicio de suelo para que el tendón no sufra en exceso?

R. Lo hemos adaptado con más saltos hacia delante porque los saltos hacia atrás son mucho más agresivos con el Aquiles. Pero seguimos manteniendo bastante dificultad, hemos trabajado mucho, también con mi elemento Zapata, y vamos a tirar por ahí. A ver si clavo todos los saltos, que es lo más importante.

P. Volverá a cruzarse con el doble campeón mundial Kenzo Shirai. ¿El japonés es imbatible en suelo?

R. Es un gimnasta espectacular. Es muy bueno, muy completo, hace de todo. Tiene un porcentaje de fallo muy bajo y una nota de dificultad muy alta. Para ganarle, hay que clavar todas las series, hacer una buena ejecución en el aire y esperar que él dé un pasito más que otro, que se salga de la pista o algo así.

P. Su nombre está en el código de puntuación por hacer una dificultad que nunca había hecho nadie antes. ¿Se siente importante?

R. Es un orgullo para mí. Todos dicen que estoy loco, pero hay que estarlo para hacer gimnasia. En breve quiero presentar otro elemento. Tengo tres preparados, pero sobre todo uno, también un salto hacia delante. No puedo contar cómo es porque la gente me lo copia. Para hacerlo en Catar aún no está. Allí quiero hacer un ejercicio limpio, bonito y saludable para mí.

P. En los Juegos Olímpicos de Río se le daba por aspirante a medalla pero no pasó a la final. ¿Qué ve cuando repasa aquel ejercicio de suelo?

R. No fue malo del todo, pero no fue para entrar en la final. Me pilló un poco de novato. Bueno, bastante. Simplemente llevaba tres años compitiendo a alto nivel, que es poco tiempo. Ahora soy un gimnasta más experimentado y sé que los nervios se pueden canalizar de otra forma.