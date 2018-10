Torra y Puigdemont se reúnen en Waterloo con miembros de ERC y sin la CUP

Waterloo , 22 oct .- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, mantiene hoy una reunión con el expresidente catalán Carles Puigdemont y con representantes de todos los partidos independentistas excepto la CUP, entre ellos el exconsejero de ERC huido a Bélgica Toni Comín.

Según pudo constatar Efe, la reunión se celebra en el hotel Côté Vert, cercano a la residencia de Puigdemont en la localidad belga de Waterloo, donde se celebró el primer encuentro entre Puigdemont y Torra en junio.

Posteriormente, ambos mantuvieron a finales de agosto otra reunión en el Martin's Grand Hotel de Waterloo.

Por el momento no han trascendido detalles del encuentro, al que no ha sido convocada la prensa, y no está confirmado que comparezcan ante los medios de comunicación al término de la misma.

El encuentro se celebra en un contexto de "discrepancias" entre los partidos independentistas catalanes y después de que el expresidente de la Generalitat mantuviera este domingo una conversación telefónica con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el telón de fondo de la negociación presupuestaria.