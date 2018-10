Selecta operará el autoservicio de "Starbucks on the go"

Madrid, 22 oct (EFE).- Selecta ha firmado un acuerdo de licencia con Nestlé Starbucks por el que operará el autoservicio premium de "Starbucks on the go", que se ofrece en espacios públicos y entornos laborales, en 14 mercados europeos y cuyo foco de crecimiento serán "canales office, universidad y hospitales".

En un comunicado, la compañía de servicios de café no asistidos y restauración automática de alimentos Selecta ha detallado que "la creciente demanda de café premium y 'Starbucks on the go' son una fantástica combinación para el mercado europeo".

El acuerdo nos permite "garantizar la excelencia del café Starbucks a todos nuestros clientes a través de una solución de autoservicio premium. Sella nuestro compromiso para continuar trabajando conjuntamente en el crecimiento del negocio de este servicio no asistido", ha resaltado el director de Alianzas Estratégicas de Nestlé Starbucks EMEA, Pieter Boven,

El director en Selecta del área Starbucks, Sjoerd van den Dungen, han mostrado su orgullo por "haber dado un paso más en nuestro acuerdo con Starbucks, ofreciendo de forma no asistida, el café Starbucks a nuestros consumidores en 14 mercados de toda Europa. Juntos somos el mejor café con el mejor servicio".

Grupo Selecta, con sede en Suiza desde 1957, opera en 16 países, tiene una facturación anual de 1.500 millones de euros y cuenta con 9.000 empleados, de acuerdo a sus datos.