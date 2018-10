Ryanair informa a Policía sobre un incidente supuestamente racista en avión

Dublín, 22 oct (EFE).- La aerolínea irlandesa Ryanair confirmó hoy que ha comunicado a la Policía británica la existencia de un incidente supuestamente racista ocurrido el pasado viernes en un vuelo entre los aeropuertos de Barcelona (noreste español) y Londres Stansted.

La compañía de bajo coste indicó en su cuenta de Twitter que "conoce la existencia" de un vídeo del incidente grabado por un pasajero a bordo del avión y que lo ha puesto en conocimiento de la Policía del condado de Essex, al sureste del Reino Unido.

El clip en cuestión se ha difundo ampliamente en las redes sociales y ha causado polémica no solo por el abuso verbal en inglés que un pasajero dirige a una mujer de raza negra que está sentada en su fila, sino también por la reacción de la tripulación de cabina.

En el vídeo se escucha cómo los auxiliares de vuelo de Ryanair le piden al presunto agresor que no sea "grosero" y que se calme, mientras que otros pasajeros abogan por que lo expulsen inmediatamente del aparato que operaba el vuelo FR015.

A pesar de que el pasajero llamó a la mujer "fea negra cabrona", "fea vaca estúpida" y le dijo que no le hablase "en una lengua extranjera", éste permaneció en el avión, lo que ha generado indignación en la redes sociales y críticas hacia Ryanair.

"Hemos reportado esto a la policía de Essex y esto es ahora un asunto policial, no podemos hacer más comentarios", señaló la aerolínea en la nota, mientras se aclaran los hechos.

Según el diario "Irish Times", todo comenzó cuando la mujer, de 77 años, no pudo moverse rápidamente de su asiento de pasillo para dejar pasar al hombre para que ocupase el suyo junto a la ventanilla.

El pasajero se impacientó, apuntó ese medio, y comenzó a gritarla, mientras la hija de la mujer, situada en otro asiento le explica que su madre tiene problemas de movilidad.

"No me importa si es una puta discapacitada o no, si le digo que se aparte se tiene que apartar", advirtió el pasajero en el vídeo, ya sentado en su asiento, desde donde continuó enfrentándose a su compañera de fila.

En las imágenes, también se escucha a la mujer decirle al hombre que "apesta" y que "necesita lavarse", antes de pedir a la tripulación que la cambie de sitio para poder sentarse junto a su hija.