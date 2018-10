Rufián pide a Sánchez que haga política y no de carcelero

Barcelona, 22 oct (EFE).- El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "haga política y no de carcelero" de los políticos presos, y ha reiterado que el independentismo no aprobará los presupuestos "si no hay gestos" por parte del Gobierno.

En unas declaraciones a RAC1, Rufián ha explicado que cuando el líder de ERC pide "un gesto de categoría" se refiere a que el Gobierno del PSOE "tiene muchos mecanismos para moverse", y en este punto ha recordado que "una de las primeras cosas que hizo fue nombrar a un nuevo fiscal general del Estado y que tiene mucho que decir a la Abogacía del Estado".

Rufián ha indicado que "Rajoy, Sánchez y Rivera se reunieron horas antes" de que el juez Pablo Llarena dictara el auto de encarcelamiento de varios líderes independentistas, por lo que ha dado a entender que en dichas reuniones consecutivas que se produjeron en la Moncloa el 20 de septiembre de 2017 se habría podido decidir los ingresos en prisión.

Sobre el actual momento político español, el portavoz adjunto de ERC ha considerado "dramático" que Vox pudiera entrar en el Congreso si ahora se celebraran elecciones generales tal y como apunta alguna encuesta, "aunque, al fin y al cabo, Vox es un Ciudadanos desinhibido", por lo que "no hay mucha diferencia".

Respecto a la política catalana ha comentado que "espero que el Parlament se aclare" y que JxCat, ERC, los comunes y la CUP "puedan aprobar unos presupuestos decentes para Cataluña", a pesar de que los anticapitalistas ya hayan dicho que no desean negociarlos.