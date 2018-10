Reyes: "A Tavares le cuesta ponerme tapones"

Madrid, 22 oct (EFE).- Felipe Reyes, capitán del Real Madrid, hizo un breve repaso de lo que va de temporada afirmando que están "muy contentos" aunque todavía no han hecho "nada" y comentó que a Edy Tavares "le cuesta" ponerle tapones.

"Estamos muy contentos, ha sido una semana muy dura y muy buena. Estamos un poco cansados por los viajes y dureza de los partidos, pero la temporada es muy larga y todavía no hemos hecho nada. Lo importante es estar bien durante todo el año y llegar bien a los momentos importantes", explicó Reyes en un acto promocional de uno de sus patrocinadores.

"Hemos gando todo y la Supercopa, pero lo importante estar bien al final, no venirnos arriba y ser eufóricos. Si nos conformamos con esto tendremos un grave problema", añadió.

El capitán habló de la importancia de Edy Tavares para el equipo y de su especial relación con él.

"Es un placer contar con un jugador tan determinante como Edy que cambia tantos tiros. Rebotea, defiende, nos ha dado un salto de calidad y nos ha ayudado y nos ayuda muchísimo. Y como persona es mejor todavía", aseguró.

Sobre los tapones dijo entre risas que "siempre tiene el pique ese de que a mí le cuesta ponerme tapones. Y que siga así".

"Desde que llegó hemos tenido muy buen 'feeling', Con esa cara de buenazo que tiene y diciendo que viene aquí a trabajar y a dar el cien por cien, me atrae. Siempre hubo buena sintonía entre los dos y en los entrenamientos nos picamos cuando se la meto a media distancia y cuando no me pone un tapón", añadió.

Con 38 años el pívot no baja su nivel de juego.

"Trabajo cada día para sentirme bien y no tener bajones en el juego. Ojalá que pueda seguir unos años más y eso querrá decir me he conservado bien, que me han respetado las lesiones y que me sigue apasionando este deporte", dijo.

La pregunta sobre si el Madrid tiene mejor o peor equipo que el año anterior es recurrente.

"El año pasado teníamos un equipazo y este tiene buena pinta, pero eso se sabrá cuando termine la temporada, si de verdad hemos tenido la plantilla más completa o no", apuntó.

Lo que si parece es que el Madrid está, a estas alturas, un paso por delante del resto de los equipos.

"Tenemos una ventaja con respecto al resto de equipos, que mantenemos el mismo bloque del año pasado en que fuimos campeones de Liga y Euroliga. Hemos tenido bajas importantes como las de Luka (Doncic) y Dino (Radoncic), pero también han venido Gabi (Deck) y (Klemen) Prepelic y hay que aprovechar eso, que los demás equipos están todavía en fase de construcción", indicó.

Con Luka Doncic sigue habiendo contacto, aunque sea a distancia.

"Luka siempre pendiente de nosotros y de meter alguna puyita en las redes sociales. Es bueno que no se olvide de nosotros; aquí también se le echa de menos. Le deseamos lo mejor y los que le conocemos sabemos que por su calidad técnica y por su capacidad de trabajo lo va a hacer muy bien en la NBA", finalizó Felipe Reyes.