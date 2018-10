El Rayo Vallecano, ante una semana crítica

Madrid, 22 oct (EFE).- El Rayo Vallecano afronta una semana crítica por su situación en descenso, las dudas que genera el rendimiento del equipo y la disputa de dos partidos contra Athletic y Girona, dos rivales de la parte baja de la tabla que podrían darle una dosis de oxigeno o hundirlo en el fondo de la clasificación.

El regreso a Primera del Rayo tras dos años en Segunda no está siendo el esperado para club, plantilla y afición. A los temas extradeportivos por el cierre del estadio en septiembre se ha unido que el equipo no termina de arrancar y es el único club de la categoría que se mantiene en descenso desde la primera jornada.

Disputados ocho partidos, el Rayo es penúltimo de la clasificación con cinco puntos, solo ha ganado un partido, precisamente contra el colista, el Huesca, y ha encajado dieciocho goles, lo que supone una media superior a dos tantos por encuentro.

Con estos números la preocupación que reina alrededor del equipo es evidente, sobre todo también porque el rendimiento en casa, antaño tabla de salvación, está siendo muy malo. Ha disputado cuatro partidos en Vallecas y de doce puntos en juego solo ha sumado uno, contra el Espanyol (2-2). Ha perdido con Sevilla (1-4), Alavés (1-5) y Getafe (1-2).

Los dos próximos partidos frente a Athletic Club de Bilbao y Girona, que tienen ocho y nueve puntos, respectivamente, van a marcar el devenir del equipo, puesto que en caso de lograr resultados positivos supondrían una dosis de oxigeno, pero en caso de empates o derrotas dejarían muy tocado al grupo, que vería alejarse a estos competidores de la zona baja.

Esos dos partidos también podrían marcar el futuro del técnico, Míchel, que como hombre de fútbol sabe que cuando los resultados no acompañan lo habitual es que los clubes cambien de técnico.

"A día de hoy nadie del club me ha comentado nada. Estoy centrado en lo deportivo que es lo único que puedo hacer. El compromiso del equipo es cien por cien con este cuerpo técnico. Si no hay esa ruptura el entrenador está tranquilo. Si viera cosas distintas en el campo se me iría el dominio y perdería el control, pero eso no lo noto", dijo Míchel, en su última rueda de prensa.

Además, el calendario que maneja el Rayo más allá de Athletic y Girona no es fácil, puesto que antes del parón también se medirá al Barcelona, líder del campeonato, y al Villarreal.