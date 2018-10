Ramos pide disculpas a Reguilón: "Mi reacción no debió ser esa"

Madrid, 22 oct (EFE).- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, pidió disculpas a Sergio Reguilón tras propinarle dos balonazos como respuesta a un golpe involuntario durante el entrenamiento, y en sus redes sociales admitió que su "reacción no debió ser esa" y quitó importancia al incidente.

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa", escribió Sergio Ramos, junto a una imagen del entrenamiento posando junto a Reguilón en el equipo que ganó los partidos en reducidas dimensiones del entrenamiento.

"Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos!! Carpetazo y a por el partido de mañana. Hala Madrid", añadió.