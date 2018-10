Mohamed entrena al Celta pendiente de su posible destitución

Vigo, 22 oct (EFE).- El argentino Antonio Mohamed dirigió este lunes el entrenamiento del Celta de Vigo, en medio de la intensa rumorología que apunta a su inminente destitución como técnico celeste por la crisis de resultados y juego que atraviesa el equipo, que ha caído a la decimotercera posición de la tabla tras encadenar seis jornadas sin ganar.

Despedido con una sonora pitada tras perder ante el Deportivo Alavés (0-1), el propio entrenador alimentó el pasado viernes las dudas al afirmar, en su comparecencia ante los periodistas, que esperaba "dirigir el lunes el entrenamiento para preparar el siguiente partido con la misma ilusión que he preparado éste".

El próximo miércoles la junta directiva del Celta se reunirá para abordar, entre otros temas, la situación deportiva de un equipo que se marcó como objetivo la clasificación para una competición europea y que, ahora mismo, se encuentra a cinco puntos del sexto clasificado.

El presidente y máximo accionista, Carlos Mouriño, gran valedor de la contratación de Mohamed como sustituto de Juan Carlos Unzué, es partidario de mantener en el puesto al entrenador, pero otros dirigentes prefieren que el cambio sea inminente porque el equipo ha perdido su "identidad".

"El entrenador depende de los resultados. Yo trabajaré hasta que me digan que no hay más. A veces las cosas salen y otras veces no. Hubo otros entrenadores que perdieron diez partidos y luego reaccionaron", recordó Mohamed, quien, sin citarlo, apuntaba a la mala racha que Eduardo Berizzo atravesó en su primera temporada en el banquillo de Balaídos.

El Celta se enfrentará el próximo sábado al Eibar en Balaídos y después recibirá a la Real Sociedad en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey antes de visitar al Betis en el Benito Villamarín el domingo 4 de noviembre. El último partido antes del tercer parón liguero que vivirá la Liga Santander será contra el Real Madrid siete días después.