Martes, 23 de octubre de 2018

A.SAUDÍ KHASHOGGI -Madrid- A la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles en el Congreso, la comisión de Defensa de la cámara debate una moción que pide no vender armas a Arabia Saudí, así como el balance anual sobre la exportación de armamento

GOBIERNO SÁNCHEZ -Madrid- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a las preguntas de la oposición en el pleno del Senado, donde el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, le pedirá que aclare si las medidas que ha adoptado al frente del Ejecutivo "han servido para regenerar la vida democrática" como prometió durante la moción de censura.

LIBERTAD EXPRESIÓN -Madrid- El Pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de Unidos Podemos de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión mediante la supresión de delitos como las ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo.

LIBRO AZNAR -Madrid- El presidente del PP, Pablo Casado, interviene en la presentación del libro "El futuro es hoy", del expresidente del Gobierno José María Aznar, en el que reflexiona sobre la situación política

ALCOA CIERRES -Madrid- El Gobierno, a través de los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y el de Transición Ecológica, se reúne con representantes de la Xunta de Galicia, del Principado de Asturias, de CCOO y UGT y de Alcoa tras el anuncio de ésta de cerrar dos plantas en España que emplean a 686 trabajadores.

VIOLENCIA MACHISTA -Alicante- La atención que reciben mujeres y menores víctimas de la violencia machista centrará las XXXIII Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo de toda España abordan dos días en Alicante.

EDUCACIÓN INFORME -Madrid- El 80,6 % de los alumnos españoles de entornos desfavorecidos no están satisfechos con su vida ni se sienten integrados en la escuela y sufren ansiedad ante los exámenes, según el estudio "Equidad en la Educación" de la OCDE, tal y como ha manifestado a Efe su responsable, Daniel Salinas.

CAMALOTE UME -Badajoz- Más de un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en la retirada de camalote, una planta invasora, del río Guadiana a su paso por la provincia de Badajoz, un trabajo muy distinto al hasta ahora realizado en zonas azotadas por inundaciones, terremotos e incendios forestales.

JOSÉ SARAMAGO -Madrid- Con motivo del veinte aniversario de la concesión del Premio Nobel a José Saramago, Alfaguara publica "El cuaderno del año del Nobel", el último de los diarios del autor que ha permanecido inédito hasta el momento, y que presenta su viuda, Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago.

MANUEL RIVAS -Santiago de Compostela- El conocido escritor Manuel Rivas presenta su obra "Vivir sin permiso y otras historias de Oeste", un relato con el narcotráfico como protagonista que inspiró una serie televisiva, protagonizada por José Coronado, y que compila tres narraciones en las que lo esencial no es tener o no poder, sino decidir ser o no ser libre.

SPIKE LEE -Madrid- La historia real del primer policía negro de Colorado Springs le sirve a Spike Lee para denunciar el rebrote del supremacismo blanco en los EE.UU. de Donald Trump en "Infiltrados en el KKKlan", un filme que combina humor, compromiso político y acción y que el director estadounidense presenta en Madrid.

CINE SEMINCI -Valladolid- El cine español es protagonista en una nueva jornada de la Seminci con la presencia del debutante sevillano Nicolás Pacheco, que compite con "Jaulas", su ópera prima, una historia de relaciones personales con el trasfondo de marginalidades sociales, similar a la que el argentino Pablo Trapero desgrana en "La quietud", aunque con el trasfondo histórico de la dictadura.

STANLEY KUBRICK -Barcelona- El CCCB acoge una retrospectiva sobre el cineasta Stanley Kubrick, producida por el Deutsches Filminstitut, en estrecha colaboración con Christiane Kubrick, Jan Harlan y The Stanley Kubrick Archive de la University of the Arts de Londres, que reúne películas, guiones, bocetos, documentos, material de investigación, fotografías, piezas de vestuario y accesorios.

MARIO CASAS -Madrid- Mario Casas y la realizadora Mar Targarona hablan con Efe de "El fotógrafo de Mauthausen", el thriller histórico en el que el actor gallego interpreta a Francesc Boix, un fotógrafo español que pudo mostrar los horrores nazis gracias a unos negativos que inmortalizaron la crueldad de los campos de concentración.

JUSTICIA DISCAPACIDAD. Madrid.- Un juez ha dictado la primera sentencia en Madrid de lectura fácil, es decir, "traducida" a lenguaje asequible para discapacitados intelectuales. Se ha valido de "facilitadores", voluntarios que acompañan a las víctimas discapacitadas en todo el proceso judicial, con una labor que ha reducido el número de casos archivados. Por Sagrario Ortega.

