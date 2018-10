Cs lamenta que Iglesias, "secretario de Torra y Puigdemont", negocie los PGE

Madrid, 22 oct (EFE).- La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por permitir que sea el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que parece el "secretario y el emisario de Torra y Puigdemont", quien lleve la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En una rueda de prensa en la sede de Alcalá, Arrimadas también ha cargado contra Sánchez por intentar engañar a los españoles y ahora a Bruselas, con unas cuentas públicas "fake", en las que se aprecia un "descuadre" de unos 10.000 millones de euros, como, según ha dicho, ya alertó Cs.

Son los Presupuestos "de un gobierno 'fake', de un gobierno que miente", ha insistido, diseñados por Iglesias y a cambio de "prebendas y privilegios" concedidos a quienes han dado un golpe de Estado en Cataluña, y por eso cree Arrimadas que de esto "no puede salir nada bueno".

Precisamente, ha recordado que fue hace un año cuando los separatistas dieron ese golpe e iniciaron el proceso de ruptura cometiendo una "aberración" en términos democráticos.

Ante ese escenario, Arrimadas ha dejado claro que su partido no va a "tapar" esas aberraciones que el PSOE quiere olvidar ni tampoco va a "blanquear" a sus autores.

Y por eso, el sábado, en Reus (Tarragona), Cs celebrará un acto, ha contado la portavoz, para reivindicar los valores constitucionales y una Cataluña para todos los catalanes.

Por otro lado, Arrimadas ha hablado de la expulsión del partido de la eurodiputada Carolina Punset por reunirse con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), aunque según la parlamentaria europea ha sido ella la que ha dejado Cs por su deriva "ultraliberal".

La portavoz ha insistido en que a Punset se le ha pillado "con el carrito del helado", utilizando un coche oficial para visitar a Puigdemont, en el que también viajaba su marido, Alexis Marí, diputado no adscrito (antes en Cs) de las Cortes Valencianas.

"Es sorprendente porque hace un año la señora Punset criticaba justamente lo contrario: que estábamos siendo muy blandos con el nacionalismo", ha recordado Arrimadas, quien ha explicado que la eurodiputada no comunicó a Cs esa visita a Puigdemont, sino que se enteraron por otras vías.

Ha criticado también a la pareja de Punset por no dejar el acta de Cs: "No sé si mantienen los valores que tanto defienden, pero el acta y el sueldo de momento no los van a dejar".

Otro de los temas de los que ha hablado Arrimadas ha sido del acto de España Ciudadana que tendrá lugar en Alsasua (Navarra) el 4 de noviembre y al que ha decidido sumarse Vox, algo que ella ve con total normalidad, puesto que se trata de una iniciativa para unir a los españoles -ha argumentado- y que está abierta a todos los ciudadanos que defienden la igualdad de derechos, independientemente de su perfil ideológico.