Hubník, capitán del Viktoria: "El Madrid sigue siendo grande sin Cristiano"

Madrid, 22 oct (EFE).- Roman Hubník, capitán del Viktoria Plzen, señaló a Karim Benzema como el jugador "más peligroso" en el partido que espera este martes ante el Real Madrid, que dijo "sigue siendo grande sin Cristiano Ronaldo".

"Creo que el jugador más peligroso del Real Madrid ahora es Benzema. Es verdad que muchos de nuestros jugadores querrían haber jugado contra Cristiano Ronaldo. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en el pasado. Ya no está y sinceramente pienso que este Real Madrid sigue siendo grande sin él, tiene muchos jugadores de calidad", manifestó en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

El capitán del equipo checo destacó la dimensión del duelo ante el Real Madrid. "Hemos jugado partidos grandes los últimos años en los que nos hemos enfrentado a equipos como el Bayern Múnich o el Manchester City, pero el Real Madrid es el mejor equipo del mundo y el que más ganó en Champions por lo que estamos ante el mejor partido posible que podemos disputar".

Y restó importancia a la crisis madridista de cinco partidos sin vencer. "No esperábamos que pudiesen encadenar cinco partidos sin ganar después del juego que mostraron ante la Roma. Yo sigo admirando la cantidad de ocasiones que tienen para hacer gol en cada partido. Están en un periodo malo pero juegan en casa y es un partido muy importante de Champions".

Por último, aseguró que no tienen "miedo" al Real Madrid y deseó que los de Julen Lopetegui sigan con poca puntería. "Son un equipo muy fuerte en ataque que suele tirar muchísimo a portería. No haber marcado en los últimos partidos no rebaja su calidad. Espero que sigan sin puntería mañana".